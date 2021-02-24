Модный букет к 8 Марта: советы флориста Кристины Гусиной

Восьмое марта невозможно представить без цветов, которые воплощают хрупкую красоту мира. Ранней весной цветок — роскошь. Ведь начало марта зачастую трудно отличить от зимы. Вообще, цветы — подарок символический. В нем целый спектр положительных эмоций. И каждый случай в этом смысле индивидуален. Цветок может передать симпатию, любовь, уважение и вызвать у адресата радость и даже настоящее счастье. Важно, чтобы цветы были подарены от души. Какие букеты и цветочные композиции сейчас в тренде, «ФАКТАМ» рассказала известный украинский флорист и декоратор Кристина Гусина.

«Тюльпаны являются символом счастья и удачи»

— В цветочном мире сейчас модны пастельные тона, — говорит Кристина Гусина. — Лучший вариант для подарка — весенние цветы. Тюльпаны и нарциссы всегда в это время актуальны. Важно стильно оформить букет. К примеру, поместите цветы в полупрозрачную (матовую) цветочную бумагу и декорируйте ее атласными лентами в тон цветов.

Кристина Гусина: «Цветы - это роскошь, которую заслуживает каждая женщина» (фото из альбома Кристины Гусиной)

Как символ весны добавьте к букету птичку или бабочку! Также это может быть перышко. Оригинальный и практичный вариант подарка — цветы в коробке с сюрпризом. В такой коробке могут быть ящички, в которые вы поместите конфетки, миниатюрный подарок или открытку с пожеланиями. Еще один интересный вариант поздравления — миниатюрная композиция из цветов в керамической чашечке с блюдцем. Очень оригинально и актуально для офисных корпоративных подарков. Также популярны цветущие растения в горшках, которые декорируются цветочной бумагой и декором.

Букет в красивой коробке, да еще с сюрпризом... Что может быть лучше? (фото из альбома Кристины Гусиной)

— Часто в флористическом салоне от красоты цветов глаза разбегаются. Но не все же гармонично сочетаются в композиции. Какой букет сейчас считается стильным?

— Что касается подбора цветов, то в тренде букеты из разных растений, но в одной гамме.

— Какое количество цветов в букете оптимально?

— У нас принято дарить нечетное количество цветов, но, например, в Европе нет таких стереотипов.

Добавьте в букет нежное перышко – это в тренде (фото из альбома Кристины Гусиной)

«Лепестки свежего цветка упругие»

— Расскажите, пожалуйста, о символике цветов.

— Тюльпаны являются символом счастья и удачи. Преподнести их — значит пожелать процветания, радости и счастья. Нарцисс — символ победы над грехом и самовлюбленности. Верба — символ весны и плодородия, олицетворяет здоровье, радость и жизнь. Роза — символ любви. Белая роза обозначает любовные воздыхания, чайная — ухаживание, розовая — клятва любви, ярко-красная — страсть и восхищение… Роза всегда будет актуальна для подарка. Конечно, благодаря специалистам по выращиванию цветов розы приобретают совершенно необыкновенные оттенки и формы. Удивительны розы с разноцветными лепестками. Длина подарочных роз актуальна совершенно разная. Не могут не восхищать цветы со стеблем метровой длины. Конечно, бутон такой розы должен соответствовать стеблю. Самые идеальные длинные розы, по моему мнению, выращивают в Эквадоре.

— Модно ли еще дарить орхидеи? Одно время наблюдался просто бум.

— Только если вы знаете, что человек их коллекционирует. Чтобы подарок получился необычным, обратитесь в специальные хозяйства, где выращивают уникальные виды орхидей.

— Как эффектно оформить подснежники?

— Они будут мило смотреться в плетеной корзинке или чашечке.

— Актуально ли дарить мимозу?

— Она сейчас слишком дорогая. Видимо, есть проблемы с выращиванием и логистикой. Сейчас одна веточка стоит практически как букет тюльпанов.

«Актуальны фруктовые композиции, зачастую дополненные винами и деликатесными продуктами»

— Уместно ли дарить фиалки и каллы?

— Фиалки — цветы милые и нежные. Необычны композиции из трех-пяти вазонов в корзинке. Каллы лично я обожаю. Они бывают невероятно красивых оттенков. Особенно меня впечатлили перламутровые каллы.

Сегодня выращивают каллы невероятно красивых оттенков (фото из альбома Кристины Гусиной)

— Может ли фруктовый букет быть альтернативой цветам?

— Фруктовые композиции, зачастую дополненные винами и деликатесными продуктами, учитывая экономический кризис, наверное, будут актуальны еще долго. Особенно же такие букеты подойдут для людей, которые не приемлют срезанные цветы.

— Как дольше сохранить цветы? Ведь, к сожалению, они так недолговечны.

— Советую подрезать кончики под углом, а на ночь поставить в прохладное место. Если хотите, чтобы букет, подаренный вами, простоял долго, закажите его в бутонах. Быстро вянут гортензия, анемоны и ранункулюс (лютики). Но опять же это зависит от степени свежести цветка. Свежесть можно проверить, слегка дотронувшись до него. Лепестки свежего цветка упругие, несвежего — мягкие. Розу проверяют, нажав двумя пальцами у основания цветка. Чем плотнее бутон, тем свежее.

Цветущие растения в горшках – прекрасный вариант подарка (фото из альбома Кристины Гусиной)

— Дарят ли сейчас сухоцветы?

— Сухоцветы вошли в моду в виде всевозможных видов злаков, тем самым задав новое направление и стиль «рустик». Такие букеты очень оригинально смотрятся и пользуются спросом у современной молодежи.

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» в канун праздника?

— Цветы — это роскошь, которую заслуживает каждая женщина. Мужчины, не экономьте на своих любимых!

Ранее декоратор Кристина Гусина рассказывала «ФАКТАМ» о трендах в подарках. Что можно подарить к празднику, чтобы порадовать любимого человека.

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