«Изумительна»: невестка королевы Елизаветы II восхитилась Анджелиной Джоли

Невестка королевы Елизаветы II призналась, кого она считает современной «иконой моды». 56-летняя графиня Уэссекская Софи (в девичестве Рис-Джонс), жена младшего сына Ее Величества принца Эдварда, рассказала об этом во время онлайн-церемонии, в ходе которой объявила имя победителя присуждаемой монархом награды за достижения в британской моде — The Queen Elizabeth II Award for British Design.

В этом году победительницей стала дизайнер Прия Алувалия — британка нигерийского и индийского происхождения. Как сообщает издание The Telegraph, Софи, которая является патроном Лондонского колледжа моды, пообщалась в Zoom с Прией и председателем Британского модного совета.

На вопрос, чей стиль ее восхищает, графиня ответила: «Я думаю, Анджелина Джоли всегда выглядит изумительно. И королева Рания всегда выглядит потрясающе». Королева Иордании Рания была названа летом прошлого года «самой красивой из всех ныне здравствующих» членов королевских семей.

Анджелина Джоли

Королева Рания

Между тем Алувалия заявила, что лично ей всегда нравился стиль 94-летней королевы Великобритании Елизаветы. «Она настоящая икона моды», — утверждает дизайнер.

На онлайн церемонии Софи была в платье бренда Victoria Beckham стоимостью 595 фунтов (около 842 долларов) с принтом, изображающим танцовщиц кабаре. После отъезда в США Меган Маркл и принца Гарри многие их обязанности перешли к Эдварду и Софи, которая пользуется особым благоволением королевы. Принц Эдвард — единственный из четырех детей Ее Величества, который на данный момент избежал развода. Граф и графиня Уэссекские женаты с июня 1999 года и воспитывают двоих детей.

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Фото Twitter Royal Family/Instagram/Vogue

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