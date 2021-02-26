Топ-советы стилиста шоу «Місія: краса» девушкам с пышными формами

Скоро весна, хочется добавить ярких цветов в образ и красивых вещей в гардероб. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» ведущий мейковер-шоу «Місія: краса» (канал «Украина»), известный украинский тренд-редактор Ильяс Сахтара рассказал, как выгодно подчеркнуть пышные формы девушек.

— Знаете, мы в своем проекте не прибегаем к помощи пластической хирургии и не изнуряем наших героев диетами, — говорит Ильяс. — Уже четвертый сезон доказываем, что все нужное для красоты и счастья уже есть внутри нас. И неважно, какого размера ты носишь одежду или обувь.

— И тем не менее, как правильно выбрать фасон платья или юбки, чтобы они не полнили?

— Надо знать и учитывать несколько секретов, следуя некоторым советам. Юбка ассиметричного кроя помогает «раздробить» крупные формы. Если выбрать юбку с запАхом, вы визуально удлините фигуру. Белое платье oversize длиной до колена не показывает всех линий силуэта, поэтому каждый, кто видит девушку в таком платье, дорисовывает в голове ее формы. К этому наряду можно подобрать яркий акцент — красные туфли и длинное ожерелье такого же цвета, которое тоже отвлекает от проблемных зон.

Что касается юбки, то выбирайте ту, которая расширяется книзу. Такой крой скрадывает объем бедер. Обратите внимание на платье, боковые части которого выполнены из материала темного цвета. Эти вставки по всей длине платья помогают убрать объем. Примерьте блузу или платье с рукавом длиной ¾. Данный фасон добавляет легкости фигуре.

— А что можно посоветовать по цветовой гамме наряда?

— Если вам нравятся яркие цвета, то примерьте платье-сорочку синего цвета с красным топом, надетым под него. А к платью — пояс, выполненный из нескольких цветов. Например, красного и желтого. Платье-сорочка скрывает все недостатки фигуры, а яркий пояс забирает на себя внимание.

Когда нижняя часть платья овальная, это позволяет воспринимать всю фигуру целиком более легкой.

Вообще, платье-трапеция — идеальный вариант для девушек с пышными формами. Данный фасон скрадывает полноту и недостатки фигуры. К нему подойдет обувь на высокой платформе.

— Есть правила при сочетании вещей в одном образе?

— Конечно! Белая туника, черные штаны с лампасами и белые кроссовки делают образ современным и молодежным. Причем такой комплект черно-белой гаммы очень просто подобрать. Желательно, чтобы задняя часть туники была длиннее передней. Это тоже помогает удлинить силуэт. Штаны можно подвернуть. Этот нехитрый лайфхак помогает сделать фигуру визуально легче.

Если обтягиваете нижнюю часть фигуры, то верхняя часть должна быть объемной, и наоборот. Например, к брюкам простого кроя подойдет кофта oversize. Или к топу простого кроя подойдет юбка, расширяющаяся книзу.

— Можно ли сочетать контрастные цвета?

— Контрастные цвета в образе помогают раздробить большие формы. Например, если надеть черные кюлоты, белый топ и голубой пиджак. Если любите носить пиджаки, то выбирайте ткань с вертикальной полоской. Под такой пиджак можно надеть однотонные штаны или джинсы.

Черный комбинезон с белым топом — вариант, который также поможет удлинить силуэт, переместить акцент с пышных бедер на верхнюю часть фигуры.

Под белый пиджак длиной ниже уровня ягодиц наденьте черный топ, так вы создадите вертикальную черную полосу, которая удлинит силуэт. Под пиджак можно надеть прямую юбку с кружевной отделкой снизу. Эта деталь сделать образ еще более женственным и отвлечет внимание от объемных форм.

Блуза красного цвета перемещает акцент с бедер на грудь. Если выбрать V-образную горловину, это визуально удлиняет линию шеи и выгодно подчеркивает декольте. А бежевая юбка из кожзама поможет успокоить насыщенный красный цвет.

Но, если девушка не готова к ярким краскам в одежде, то под темное платье с большой горловиной можно надеть белый или красный топ и тем самым освежить образ.

Ранее Ильяс Сахтара рассказывал «ФАКТАМ» о трендах в демисезонной обуви.

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