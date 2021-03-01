Редкий случай: Николь Кидман в платье от Louis Vuitton показала своих дочерей в прямом эфире

Во время онлайн-церемонии вручения премий «Золотой глобус» 53-летняя голливудская звезда Николь Кидман появилась в Zoom со всей своей семьей — мужем-певцом Китом Урбаном и двумя их дочерьми — 12-летней Сандэй Роуз и десятилетней Фэйт Маргарет. Девочки, которых супруги обычно оберегают и прячут от чужих глаз, были одеты в белые платья. Их гламурная мама, как сообщает издание Hollywood Reporter, нарядилась в украшенное золотыми цепями роскошное черное платье без рукавов от Louis Vuitton.

В кругу своей многочисленной родни (включая маму — Голди Хоун и отчима — Курта Расселла) в прямом эфире появилась также актриса Кейт Хадсон. Она тоже выбрала платье от Louis Vuitton.

Кейт Хадсон

А вот Джоди Фосте и ее супруга Александра Хедисон появились на экране в пижамах и вместе со своей собакой. И публично поцеловались после объявления о победе Фостер в номинации «лучшая киноактриса второго плана» за роль в фильме «Мавританец».

Джоди Фостер с супругой

Ранее «ФАКТЫ» писали — Получила по лицу на глазах у мужа: Николь Кидман пострадала во время посещения оперы.

Фото NBC/Instagram

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