Пандемия изменила многие устоявшиеся представления о мире. Сегодня никто с определенностью не может сказать, какие реалии жизни нас ждут даже в ближайшем будущем. Тренд-форкастеры (тренд-аналитики, прогнозирующие тренды во всех сферах) говорят о том, что делать долгосрочные прогнозы в турбулентном мире нет резона. Однако определять векторы развития и тенденции необходимо. Сегодня собеседник «ФАКТОВ» в проекте «Мир после пандемии» — известный скандинавский тренд-форкастер Стефан Нильсон. Он один из самых авторитетных экспертов в области дизайна в мире, а себя называет тренд-хантером — охотником за трендами. Ни один успешный бизнес сегодня невозможен без их учета на этапе прогнозирования. Стефан Нильсон знает, какими в перспективе будут эти тренды в дизайне и о чем мы, потребители, будем мечтать. Всемирно известные бренды сверяют свою деятельность по его прогнозам, как по часам. «ФАКТЫ» благодарят за помощь в организации интервью украинское агентство Creascope, которое организует для лидеров отраслей тренд-семинары с ведущими экспертами мира.

«Именно сейчас есть много возможностей для инноваций и начинаний»

— Стефан, у вас невероятно интересная профессия. Уже сейчас вы знаете, какими будут наши потребительские мечты в будущем…

— Я работаю тренд-аналитиком около двадцати лет. Когда начинал, моя профессия была экзотичной и ассоциировалась исключительно с фэшн-индустрией. И только несколько лет назад мы стали говорить о трендах в самых разных областях — в еде, дизайне интерьера, путешествиях… Чтобы прогнозировать, нужно понимать психологию людей. Что их привлекает? О чем они мечтают? Сейчас, когда в мире пандемия, такой анализ особенно важен.

— С интересом прослушала вашу лекцию, где вы говорите, что один из главных векторов сейчас не гонка за достижениями, а умеренный ритм жизни.

— В журналах и газетах все чаще появляются статьи с заголовками такого типа, как «Перестать все время быть продуктивным». Звучит провокационно, но это повод задуматься над тем, действительно ли нам необходима та гонка, к которой мы привыкли. Или, быть может, стоит остановиться и насладиться чашкой чая?

К примеру, многие годы мы постоянно гоняемся за лайками в социальных сетях. Мы всегда в поисках очередной модной вещи или нового опыта в ресторане — следующего, следующего, следующего. И непременно демонстрируем свою жизнь в социальных сетях для чьего-то одобрения.

Но все меняется. Пандемия нарушила привычный для многих образ жизни, и мне кажется, что мы могли бы вновь научиться есть просто хорошую еду, не фотографируя ее. Или по крайней мере не гнаться за этим. Итак, наши ценности меняются. Мы больше ценим объятия. Лес и природа, согласно данным статистики, в связи с пандемией стали интересовать людей больше, чем покупки.

— Какие профессии вы бы сегодня назвали профессиями будущего?

— Непростой вопрос. Например, очень сложно прогнозировать, как переживут пандемию туристическая и модная индустрии. Но именно сейчас есть много возможностей для инноваций и начинаний. Скажем, из-за пандемии мы вынуждены тусоваться на природе. Очевидно, должен появиться миллион новых бизнес-идей для такого рода тусовок. К примеру, удобные корзины для пикника, рестораны на открытом воздухе, теплые одеяла, какая-то новая горячая еда… Могут организовываться туры по определенным маршрутам или спортивные — скажем, велотуры. Ведь онлайн-встречи и конференции — это довольно скучно.

«Будущее там, где смех и радость»

— В своей лекции вы рассказали о том, что важным трендом станут бесконтактные устройства — выключатели, краны…

— Да, всего этого в нашей жизни будет все больше и больше. А еще одно очень актуальное изобретение — антибактериальная пленка. Покрытые ею поверхности в общественных местах обеззараживаются.

— Читала, что сегодня в числе самых продаваемых товаров — коврики для йоги. Вы же рассказали о чудо-зеркале для спорта, которое перед вами в момент, когда вы делаете упражнения, превращается в экран с людьми, одновременно с вами занимающимися спортом. Иллюзия того, что вы находитесь в спортзале. Насколько будут доступны такие технологические новинки обычным людям?

— Сама по себе йога доступна каждому. Вы можете заниматься ею самостоятельно или, скажем, используя онлайн-уроки. Думаю, популярность йоги будет расти, так как во время пандемии у многих возникают проблемы со спиной из-за того, что мы сидим на «неправильных» стульях.

Что касается упомянутого зеркала, оно дорогое. Сегодня его цена — около 1500 долларов. Но новый автомобиль тоже ведь стоит недешево… Роскошь не всем по карману. Однако со временем, мне кажется, такое зеркало должно стать более доступным. Идея его разработчиков прежде всего в том, что домашний спортзал может быть интересным.

— Такое зеркало — гаджет, создающий иллюзию живого общения. Но это всего лишь иллюзия…

— Живое общение ничем не заменишь. Онлайн-формат — это удобно. Такие встречи короче и эффективнее. Вам не нужно много времени тратить на дорогу в офис. Но, как я уже говорил, онлайн-формат — это скучно. Общаясь онлайн, мы улыбаемся, в то время, как при реальной встрече можем хохотать. И нам это так нужно. Будущее там, где смех и радость. Мы хотим работать в офисе, где люди смеются. Мы хотим жить в доме, где люди смеются. Мы хотим делать покупки, есть, развлекаться там, где люди смеются.

— Яркие эмоции действительно всем нам необходимы. Хочется привнести в жизнь новые краски. К слову, какие цвета в тренде?

— Важно найти баланс между ними. Сами по себе они не новы. Напротив, они имеют историческую подоплеку. Винтажная мебель, старые книги — все это нам сейчас нравится, потому что мы ищем смысл. Нынешняя трендовая палитра противоположна неоновым цветам. Цвет не обязательно должен быть ярким. И в то же время мы хотим, чтобы в нашей жизни было больше красок. В тренде цветные акценты в интерьере — это могут быть потолки, выключатели, всевозможные ручки в доме…

— В лекции вы сказали, что трендовые цвета подарят нам ощущение «вкусного» года. Что вы имели в виду?

— В тренде палитра оттенков овощей, которые близки к земле. Например, молодой капусты и свеклы. Также это краски, которые есть в горчице, хлебе… Очень популярным стал голубой оттенок, который присущ воде в бассейне. Он обновляет и освежает интерьер и отлично сочетается с трендовым песочным. Использовать голубой цвет лучше в деталях интерьера. То есть это не должен быть цвет фасадов вашего кухонного гарнитура. Лучше, конечно, если голубыми будут чашка или тарелка. А вот ранее трендовый терракотовый оттенок будет встречаться все реже.

«Ощущение счастья подарят оливково-зеленый цвет, фиолетовый, абрикосовый, бирюзовый и фуксия»

— Какой цвет, с вашей точки зрения, может наполнить энергией молодости?

— Самым «молодым» цветовым сочетанием на ближайшие годы станет оливково-зеленый с фиолетовым и фуксией. Важно, чтобы зеленый цвет не был слишком ярким.

— А какие цвета подарят ощущение счастья?

— Оливково-зеленый, фиолетовый, абрикосовый, бирюзовый и фуксия. В этом смысле важен еще один новый тренд — «поцелуй солнца». Все мы сейчас хотели бы погреться под его лучами. Песочные тона, дерево, керамика, текстиль — этот тренд повсюду. Вообще, средиземноморские оттенки смотрятся мило и симпатично.

А если говорить о счастливом мироощущении, окружайте себя тем, что дарит радость. Вещи, которые вам нравятся, дают ощущение качественной жизни, поэтому очень для нас важны.

— Какие новые тренды по душе лично вам?

— Я люблю цвета и веселье, новую и, возможно, необычную эстетику. Оливковый или горохово-зеленый в сочетании с темно-розовым или пурпурным — это определенно что-то новое. И это мне нравится.

— Вы бывали в Киеве не раз. Что особенно вам понравилось?

— Киев великолепен, я очень люблю этот город. Очень красивы старинные церкви и дома. В Украине вкусная кухня, прекрасные современные отели… А еще мне импонируют Одесса и Львов.

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Я всегда заканчиваю свои презентации и семинары словами «не следуй тенденциям — понимай тенденции». Мы все меняемся, меняется общество. И это нормально. Просто осознайте это и наслаждайтесь. Не пытайтесь быть модными — будьте собой.

Фото предоставлено агентством Creascope

56

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter