«Похоже на одеяло, которое запихнули в мешок для мусора» — в сети высмеяли куртку известного бренда

В сети высмеяли куртку популярного итальянского бренда спортивной одежды Moncler, в разработке дизайна которой принял участие американский модельер Рик Оуэнс.

Как сообщает издание Daily Mail, внешний вид наряженной в куртку модели поставил пользователей соцсетей в тупик. Куртка Hikoville, которую предлагают как мужчинам, так и женщинам, отличается, как указано в описании товара «изысканным подходом, который концептуально интерпретирует правила современной уличной моды». Ее стоимость — 1770 фунтов (почти 2500 долларов).

Однако не все потенциальные покупатели, похоже, оценили «изысканность» и «концептуальность» этого предмета одежды.

«Такие деньги за куртку, которая выглядит так, будто ее застегивал на молнию двухлетний ребенок», «Когда родители говорят: «Ты дорастешь до нее во мгновение ока», «Как выделиться из толпы на детской площадке», «Похоже на одеяло, которое запихнули в мешок для мусора», — писали в комментариях.

Это уже не первый раз, когда одежда от Moncler становится предметом насмешек в сети. В октябре прошлого года бренд представил странное вечернее платье стоимостью почти 24 тысячи долларов. Несмотря на его классический силуэт, модницы сочли, что оно напоминает спальный мешок. Так, одна из них пошутила в Facebook: «Для тех вечеров, когда вы напиваетесь так сильно, что можете не добраться до дома, просто выбирайте платье-спальный мешок. Всего 24 0000».

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