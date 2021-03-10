Новые тренды в украшениях-2021: колье на спине и многослойность

Легендарная Коко Шанель говорила: «Люди с хорошим вкусом носят бижутерию. Всем остальным приходится носить золото». Ее слова актуальны и сегодня. Альтернатива драгоценностям на каждый день — красивая стильная бижутерия. Модные браслет или серьги великолепно дополнят образ и сделают его неповторимым. Важно, чтобы украшения были в тренде. Тогда их обладательница непременно почувствует себя на высоте. О новых трендах в украшениях «ФАКТАМ» рассказала известный израильский дизайнер Нина Бритарева. Также она дала рекомендации, как их стильно сочетать между собой.

«Мы смело можем надевать несколько браслетов на одну руку, пять колье на шею и даже два-три кольца на один палец»

— Прошлый год выдался сложным, но никакие трудности не способны отнять у людей желание жить, радоваться жизни, красиво одеваться и выглядеть привлекательно, — говорит Нина Бритарева. — Мы не знаем, какие события принесет год наступивший, но новые тренды он нам подготовил.

— Какие же они в украшениях?

— В тренде многослойность. Причем как в одежде, так и в аксессуарах. Мы смело можем надевать несколько браслетов на одну руку, пять колье на шею и даже два-три кольца на один палец. Должна отметить, что этот тренд не нов. Всего пару лет назад он уже был актуален и пришелся по вкусу женщинам всех возрастных категорий.

Сегодня в украшениях актуальна многослойность

— Как комбинировать украшения?

— Чтобы стильно скомпоновать украшения, которые вы собираетесь надеть одновременно, достаточно запомнить всего несколько правил.

Правило первое: украшения должны быть правильно подобраны по длине. Каждое последующее украшение должно быть на 5−10 сантиметров длиннее предыдущего. Если украшений два, то вы смело можете надеть короткую цепочку под шею (с подвеской, к примеру) длиной 40−45 см и гораздо более длинное украшение (цепочку или, скажем, длинное колье) вместе с ним.

Правило второе: украшения должны сочетаться между собой по цвету и форме. Красиво будут смотреться несколько цепочек разной формы и толщины (при этом не забываем про длину, о которой мы уже говорили).

Если вы хотите скомпоновать колье не только из цепочек, а добавить к ним украшения из камней или бисера (вы удивитесь, но он в этом году вернулся и стал одним из основных трендов), то вся эта компания должна «дружить» не только по цвету, но и сложиться в гармоничную композицию.

Тонкие цепочки вряд ли «подружатся» с массивными бусами, а мелкий цветной бисер я бы не советовала сочетать с жемчугом.

— Сколько украшений можно надевать на шею одновременно?

— От двух до пяти нитей — оптимальный вариант. Второе место по «трендовости» я бы отдала украшениям-трансформерам.

Ну кому не нравится возможность купить одно украшение, а по факту получить три, четыре или даже пять!

Сейчас очень модны, к примеру, колье, которые одним легким движением руки можно превратить из короткого в длинное или снять и добавить к нему кулон.

Необычное колье – изюминка, которая сделает вас неотразимой

Замечательный, я считаю, тренд этого года — украшения из кожи (или экокожи, которая постепенно приобретает популярность и зачастую не уступает в качестве натуральной коже). Цвета кожаных украшений модны самые разнообразные — от строгого черного до всевозможных кислотных. Такие украшения могут стилистически вытянуть даже самый, казалось бы, скучный и унылый образ.

Стильный браслет прекрасно дополнит образ

— Правда, что сейчас модно носить длинные колье на спине — «задом наперед»?

— Несколько лет назад мы могли наблюдать этот тренд на подиумах. Он актуален и сейчас, но немногие решаются выйти так в свет. А зря, это смотрится очень стильно и необычно. Можно надеть таким образом даже несколько украшений одновременно.

— Какой должна быть при этом одежда?

— С вырезом на спине (вечерние платья и костюмы) или, к примеру, обычная офисная рубашка — украшения надеваются под застегнутый ворот.

«Главное, чтобы украшения хорошо вписывались в гардероб, подходили к вашей внешности и приносили удовольствие»

— Какие в моде серьги?

— Длинные и очень длинные, асимметричные и моносерьги — все это мы будем носить в этом году. Фактуры самые разнообразные: золото и серебро, кожа и экокожа, стекло и камни…

Единственный совет: если вы решили надеть такие серьги, откажитесь от колье. Такое соседство выглядит не слишком гармонично и громоздко. Также в этом году в моде серьги-гвоздики. Всевозможные шарики самых разных размеров и цветов.

Эффектные серьги не стоит надевать одновременно с колье

— А что можно сказать о модных кольцах?

— Снова актуальны кольца с подвесками. Их можно носить как по отдельности, так и вместе (два-три кольца). Желательно, чтобы они были в одном стиле.

Еще один вернувшийся тренд, который был на пике популярности лет пять назад, — наборы колец, которые нужно носить на разных фалангах. Эти кольца были очень популярны — и в наступившем году они снова будут радовать своих хозяек.

Нина Бритарева: «Основное модное правило на все времена - носить то, что подходит лично вам»

— Актуальны ли броши?

— Броши в этом году так же актуальны, как и в прошлом. Большие и маленькие, из самых разнообразных материалов. Также можно составить композиции из любимых брошей — прикрепить на жакет или свитер сразу несколько разных брошек.

— А что является в украшениях антитрендом?

— Убеждена, что носить можно и нужно любые украшения. Главное, чтобы они хорошо вписывались в гардероб, подходили к вашей внешности и приносили удовольствие.

Основное модное правило на все времена — носить то, что подходит лично вам и то, что без сомнения вас украсит и представит в самом выгодном свете.

Фото из альбома Нины Бритаревой

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