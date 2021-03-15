Пандемия ворвалась в нашу жизнь внезапно, и мы все еще не можем привыкнуть к новой реальности. Но пока у многих идет непростой процесс адаптации, креативные люди уже наслаждаются эффектом дополненной реальности, которая постепенно проникает практически во все сферы нашей жизни — моду, гастрономию, бьюти-индустрию… Чтобы легче было представить, что это такое, вот примеры. Скажем, вы покупаете какой-то продукт в упаковке, наводите на этикетку экран смартфона — и на нем появляется кулинарная книга с рецептами, в которых этот продукт используется. Дополненная реальность позволяет не ошибиться в выборе помады, которую девушка покупает онлайн. Диджитал-примерка позволит понять, идет ей этот цвет или нет. Дополненная реальность позволяет до покупки представить, как будет смотреться в вашей квартире мебель. И это не фантастика! О том, что такое одежда с дополненной реальностью, «ФАКТАМ» рассказала дизайнер Катерина Бякова, создающая ее вместе с мужем Максимом Голубом. Среди ценителей вещей бренда FINCH — Монатик, Alyona Alyona, Юлия Санина и многие другие известные люди. Также Катерина Бякова поделилась своими мыслями о том, какой станет мода в новых реалиях.

«Такие вещи нужны активным пользователям соцсетей для создания необычного контента»

— Мы первыми в Украине создали одежду с дополненной реальностью (AR), — рассказывает Катерина Бякова. — Обычный принт на футболке, когда на него наводишь смартфон, словно оживает. Подвижные виртуальные 3D-воплощения видны только на экране гаджета. Такая одежда нужна прежде всего активным пользователям соцсетей для создания необычного контента: видео, фото, селфи, сториз и постов. С помощью таких эффектов можно, к примеру, повысить посещаемость своего профиля в Instagram, ведь подписчики будут активно комментировать и делиться друг с другом вашими фото и видео. Мы создаем вещи с дополненной реальностью в коллаборации с командой диджитал-разработчиков FFFACE.

— Интересно. Как же это работает?

— Анимация на принтах футболок активируется в смартфоне специальным QR-кодом, который размещен на одежде под принтом. У каждой нашей вещи с дополненной реальностью сейчас по три варианта виртуальной анимации. И таким образом каждая вещь имеет, по сути, четыре воплощения, включая обычный нецифровой формат. Такое разнообразие очень ценно для видео, фото и сториз. Чтобы увидеть эффект AR-одежды, нужно попросить кого-то вас сфотографировать или снять видео. Как только на вас наведут камеру и активируют эффект, на экране смартфона принт моментально подсветит вас виртуальным цветным пламенем или придаст зелено-голубой динамичный шлейф. Очень необычен эффект, когда принт на футболке трансформируется в авангардный цветок из жидкого серебра, двигающий брызгами-щупальцами на вашей груди. Все это происходит на экране смартфона в реальном времени.

Анимация на принтах одежды с дополненной реальностью активируется в смартфоне специальным QR-кодом

«Сейчас в Instagram зарождается тренд на виртуальную, цифровую одежду»



— Невероятно!

— Если же вы в свитшоте, камера превратит ваше лицо и принт в динамичные сети из черного жемчуга либо в движущиеся осколки стекла, а еще добавит цветной пульсирующий шар в режиме реального времени. Но в физическом мире ничего не изменится.

— После стирки «сверхспособности» вещи сохраняются?

— Срок службы эффектов не ограничен. AR-принт на наших футболке и свитшоте не выцветает и не выстирывается.

По мнению Катерины Бяковой, после карантина мода будет развиваться дорогой диджитализации и виртуализации

— Каким вы видите будущее моды? Как повлияла на нее пандемия?

— Большие дома моды сокращают количество коллекций и отменяют сезонность, поясняя это тем, что «коронавирус заставил задуматься о том, в каком мире мы живем» или же тем, что «модная индустрия самая вредная в мире после нефтяной». На самом деле это лишь популистские заявления: модная индустрия входила в стагнацию до коронавируса, вопрос о сезонности, количестве коллекций и распродажах стоял остро уже давно. Игрокам модного рынка правильнее было бы выразиться так: «Мы вкладывали в количество, а не в качество, теперь видим, что постоянный рост производства и прибыли невозможен, а значит, выбранный темп непродуктивен. Давайте замедлимся и оптимизируемся».

— Все чаще дизайнеры говорят о переработке старых вещей, а многие уже из них создают модную одежду.

— Это называется апсайклинг. Он стал одним из главных трендов нынешнего времени. Какие-то старые вещи используются как ткань, что-то переосмысливается и дорабатывается. Например, можно добавить элементы, которые сделают вещь более современной.

Дизайнеры Катерина Бякова и ее муж Максим Голуб создают инновационную одежду, которая нравится личностям современным и креативным

— Какие векторы в развитии моды связаны с новыми технологиями?

— Сейчас в Instagram зарождается тренд на виртуальную, цифровую одежду. Она появилась еще до пандемии. Этот тренд будет ускоренно развиваться. Но пока такую одежду могут себе позволить только те, кто владеет графическими редакторами, ведь технически одеть человека в реальном времени в его камере телефона нельзя. Возможно лишь надевать аксессуары, например кольца, головные уборы, очки… Думаю, мода должна развиваться после карантина дорогой диджитализации и виртуализации.

«Хорошо, когда у вещей есть история. Смело сочетайте их с новыми»

— Тем не менее, какие тренды вы бы отметили для жизни в офлайн?

— В моде — аутентичность. Чем персонализированнее ваш образ, тем лучше. Вы можете надеть вещь из прошлой коллекции, бабушкин платок, туфли из секонд-хенда… Главное — во всем этом выглядеть органично. К слову, сейчас можно обратиться к стилистам, которые из имеющихся в вашем гардеробе вещей создадут образы, до которых вы сами, возможно, и не додумались бы.

Хорошо, когда у вещей есть история. Смело сочетайте их с новыми. Вообще, мода идет по пути упрощения, как и архитектура, и устремляется к комфорту. Сейчас нет необходимости приходить в офис в пиджаке, застегнутом на все пуговицы или в отутюженных вещах, без единой складочки. Все идет у тому, что мы будем ходить в том, в чем нам удобно — как это делают очень богатые люди за рубежом, которые надевают старые кроссовки, потому что в них хорошо себя чувствуют. Не нужно стесняться носить любимые вещи, даже если они выглядят уже неновыми. Вы должны чувствовать себя в своей одежде самим собой — и это важнее всего.

По словам Катерины Бяковой, чем персонализированнее образ, тем лучше. Экошуба с такой необычной поясной сумкой не останется незамеченной

— Какое, по вашему мнению, будущее масок, пришедших в нашу жизнь в связи с пандемией?

— В новых реалиях трудно что-то прогнозировать и планировать. Да и нет смысла. Но, думаю, как только в масках отпадет необходимость, люди перестанут их носить. Это не слишком удобный аксессуар. К тому же людям очень важно видеть эмоции друг друга.

Монатик (на фото) является ценителем одежды, которую создают Катерина Бякова и Максим Голуб

— Как, с вашей точки зрения, может измениться мир после пандемии?

— Мне кажется, мы вернемся к привычной жизни. Но, возможно, у многих изменятся приоритеты. Каждый сделает свои выводы, что для него важно в первую очередь.

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» в столь непростое время?

— Знаете, когда сталкиваешься с неизбежностью, нет смысла волноваться о том, чего не можешь изменить. Нужно принимать решения, исходя из текущей ситуации. Не нужно бояться совершать ошибки. Если что-то не получается, это не повод опускать руки. Нужно двигаться дальше!



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Фото из альбома Катерины Бяковой

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