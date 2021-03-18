Дочь Майкла Джексона снялась в искусственной коже, созданной из грибов

Американская певица, модель и актриса Пэрис Джексон, дочь покойного короля поп-музыки Майкла Джексона, приняла участие в рекламной кампании британского дизайнера Стеллы Маккартни — дочери легендарного «битла» Пола Маккартни.

Как сообщает издание Page Six, 22-летняя Пэрис позировала в топе-бюстье и брюках из инновационной ткани. Она выглядит, как натуральная кожа, но на самом деле изготовлена из грибов.

49-летняя Стелла Маккартни, вегетарианка и защитница прав животных, создала ряд изделий из разработанного биотехнологической компанией Bolt Threads «веганского материала нового поколения» на основе грибницы — структуры гриба, которая находится под землей.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что сын Майкла Джексона привел по Рождество в магазин игрушек 25 детей и разрешил брать все, что хочется.

Фото Stella McCartney

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