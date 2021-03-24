5 ошибок в макияже и как их избежать: стоит взять на заметку

«Нет тяжелее работы, чем стараться сохранять безупречность макияжа с восьми утра до полуночи», — как-то сказала Брижит Бордо. Однако у профессиональных визажистов есть секреты, которые эту работу сделают незаметной. Важно избежать в макияже ошибок. Каких именно, об этом «ФАКТАМ» рассказала известный визажист и основатель BOYKO BEAUTY SCHOOL Татьяна Бойко, которой доверяли свои лица многие знаменитости, в числе которых Ингрид и Патрисия Каас.

«Наносите средства по уходу за лицом заблаговременно перед макияжем, чтобы они успели впитаться»

— Первая ошибка — излишнее нанесение средств по уходу за лицом непосредственно перед макияжем, — говорит Татьяна Бойко. — Часто девушки думают, мол, чем больше я нанесу крема перед мейкапом, тем идеальнее он ляжет и дольше будет держаться в безупречном состоянии. Это ошибочное мнение. Чтобы макияж был стойким на протяжении дня, жирных и липких средств, нанесенных перед припудриванием, должно быть минимум. Пудра — сухое средство. Она — фиксатор корректора, который имеет жирную текстуру. Он выполняет важную функцию — маскирует изъяны. Стойкость макияжа обеспечена только в том случае, если пудра с корректором будут в соотношении 1:1. Наносите средства по уходу за лицом заблаговременно перед макияжем, чтобы они успели «поработать» и впитаться. Идеальное время — 60 минут. Если они не впитались, излишки промокните сухой салфеткой.

— Какая же вторая ошибка?

— Выбор тонального крема слишком плотной текстуры, который хорошо маскирует пигменты на коже, но зачастую создает эффект маски на лице.

— В чем же выход?

— Такой крем советую наносить избирательно на проблемные участки, используя как корректор. Лучше все же выбирать легкие текстуры тональных кремов. Тональный крем плотной текстуры сложно подобрать тон в тон к лицу. Тот, что с едва розовым оттенком, на лице становится более розовым, с едва желтым — активным желтым, чуть светлее кожи — совсем светлым, чуть темнее кожи — совсем темным.

— Подобный макияж смотрится нарочито и неестественно. В чем же состоит третья ошибка?

— В пренебрежении использованием корректоров. «Я корректорами не пользуюсь, они плотные для меня», — не раз слышала от девушек. А ведь корректор — средство номер один в косметичке каждой девушки. Именно корректоры борются с изъянами и недостатками, именно они создают свежий вид и молодой образ. Важно учесть следующее: имейте два цвета корректора — чуть светлее и чуть темнее основного тона кожи. Выбирайте плотные, нежирные корректоры. Смело пользуйтесь корректором на неподвижных участках кожи, а на подвижных применяйте минимальное их количество Если вы не будете использовать корректоры, ваш макияж будет примитивным, а общий внешний вид уставшим и болезненным.

— А это ведь совсем ни к чему.

— Четвертая ошибка вот какая. Я часто вижу у девушек на веках тени, которые скатались или лежат грязными пятнами. Это результат нанесения теней на чистую кожу или неправильно припудренную, а иногда и вовсе без тонирующей основы. Используйте в качестве базы под макияж глаз корректор или тональный крем с пудрой в сочетании 1:1, и помните, что плотность этих средств должна быть разная. В проблемных углубленных зонах — плотнее, на подвижных зонах (верхние и нижние подвижные веки) — легкая плотность.

— Макияж глаз — филигранная работа.

— Это правда. Нанесение теней на чистую кожу без «подложки» чревато последствиям. Макияж глаз станет «грязным» еще на этапе нанесения и будет нестойким в течение дня.

«Для увеличения глаз используйте темные цвета»

— Какая же пятая ошибка?

— Часто слышу от девушек такую фразу: «Я думала, светлый цвет увеличивает глаза». Нет! Светлый увеличивает зоны, на которые наносится, и тем самым уменьшает глаза (это можно увидеть на этапе нанесения корректоров при осветлении кругов вокруг глаз). Темные цвета, в свою очередь, уменьшают зоны, на которые наносятся, но увеличивают глаза.

— Интересно.

— Да, для увеличения глаз используйте темные цвета. Чтобы получить плавные переходы, делайте растяжку минимум из трех цветов. Для натурального макияжа, который подчеркивает ваши особенности, применяйте коричневые тени (от светлого до самого темного). Для быстроты нанесения макияжа используйте три кисточки (каждая кисть при этом должна работать со своим цветом).

— Как правильно и в каких случаях использовать матирующие салфетки?

— Матирующие салфетки необходимы для людей с жирной кожей лица. Они помогают избавиться от нежелательного блеска. Используйте их по мере необходимости — 3−5 раз в день, и кожа будет иметь ровную поверхность. Помните, что матовый, бархатистый тон лица скрадывает недостатки. Такие салфетки можно применять и для комбинированной кожи.

— Стоит ли делать маску перед нанесением макияжа?

— Да! Это прекрасное средство, которое может решать различные задачи: питания, увлажнения, подтяжки, сужения пор… Существуют маски SOS, которые могут моментально привести кожу в порядок, а, как известно, при хорошем состоянии кожи макияж нужен минимальный!

— Что бы вы пожелали читательницам «ФАКТОВ»?

— Стремиться узнать и найти свой правильный макияж, расти и развиваться в теме красоты и здоровья! И помнить, что некрасивых женщин не бывает. Бывают только ленивые — те, которые «все знают», и те, кто всегда стремится узнать новое и открыт к новым знаниям! Будьте всегда безупречны!

Ранее о новых тенденциях в макияже «ФАКТАМ» рассказала харьковский визажист Елена Шако. По ее словам, в 2021 году в мейкапе будет немало новинок.

Фото из альбома Татьяны Бойко

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