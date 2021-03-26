Британец сам связал крючком своей подруге точную копию платья от Gucci стоимостью 2400 долларов

Британский прыгун в воду и двукратный бронзовый призер олимпийских игр Том Дейли, который в свободное время увлекается вязанием крючком, создал точную копию сине-белого платья от Gucci для своей подруги-блогерши Софи Ли. Платье продается в интернете по цене 1750 фунтов (более 2400 долларов).

Как пишет издание Daily Mail, 26-летний Том, который проживает в браке с мужчиной (американским сценаристом и режиссером Дастином Лэнсом Блэком, который старше его на 20 лет), постоянно создает одежду и предметы декора. Для создания «наряда от Gucci» Том использовал остатки пряжи.

Подписчики Дейли в Instagram завалили его похвалами, отметив, что платья совершенно идентичны.

Том в своем изделии

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