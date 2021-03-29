Дом — место, где больше всего чувствуешь себя собой. Это было понятно всегда, однако пандемия заставила нас ценить родные пенаты еще больше. Создание уюта в доме мотивирует проводить в нем больше времени. А когда многие перешли на дистанционную работу, это стало неизбежно. О том, как сделать свой дом уютным, «ФАКТАМ» в проекте «Мир после пандемии» рассказала шведский дизайнер интерьера Катя Карлинг, мастер-классы которой очень популярны в IKEA. «ФАКТЫ» выражают благодарность агентству Creascope за помощь в организации интервью с ведущими экспертами мира в сфере трендов.

«Становятся популярны рабочие столы с электроприводом»

— Катя, как пандемия повлияла на изменение интерьера жилищ? Многие ведь стали работать дистанционно.

— Немало людей задумались об увеличении жилплощади, чтобы было комфортнее работать всем членам семьи. В идеале у каждого должна быть своя комната. Если же для этого нет возможности, стоит задуматься о зонировании квартиры ширмами или, например, обустроить под рабочий кабинет балкон. Что касается мебели, становятся популярны рабочие столы с электроприводом. Они дают возможность работать за компьютером и сидя, и стоя. Это необходимо для здоровья позвоночника. Механизм простой: вы нажимаете на кнопку, и столешница поднимается или опускается на удобную для вас высоту. Ничего со стола при этом убирать не нужно. К слову, в Швеции столами с электроприводом оснащены многие офисы. Это вполне доступная технология.

— Многие хотят заниматься в домашних условиях спортом. Скандинавский эксперт по трендам Стефан Нильсон рассказывал о чудо-зеркале, которое трансформируется в экран гаджета, когда вы начинаете заниматься йогой. На нем появляются люди, которые делают упражнения вместе с вами, создавая иллюзию, что вы на тренировке в спортклубе.

— Сейчас стали популярны онлайн-тренировки, но не менее востребованы занятия спортом на свежем воздухе. В Швеции люди очень трепетно относятся к здоровью. Не удивляйтесь, если вы приедете к кому-то в гости и вас не усадят за стол, а вместо этого пригласят на прогулку.

«Очень эффектны природные оттенки штор — к примеру, цвета грозового неба»

— Известно, что сильно влияют на наше настроение цвета в интерьере. Какие сейчас актуальны?

— Модны и пастельные, и земляные, и насыщенные яркие… Каждый выбирает то, что ему по душе. На пике популярности небесно-голубой цвет в сочетании с бежевыми, песочными оттенками.

В тренде небесно-голубой цвет. Он великолепно сочетается в интерьере с бежевыми, песочными оттенками (фото из альбома Кати Карлинг)

— Какой цветовой тренд предпочесть, если, к примеру, кто-то решил обновить кухонный гарнитур?

— В этом случае, думаю, лучше исходить не из трендов. Ведь мода на цвета меняется гораздо чаще, чем мы меняем кухню. Ее мы, как правило, обустраиваем на 20−30 лет. Поэтому советую выбрать для кухни нейтральную гамму — скажем, белую или серую… Но при этом чаще менять текстиль: кухонные полотенца, скатерти, занавески. Тот же совет можно дать и относительно приобретения мебели вообще. Не стоит ставить цель — произвести домашним интерьером на кого-то впечатление. Вау-эффект хорош для ресторана или номера в отеле. В помещении же, где вы пребываете ежедневно, экстравагантность может давить. Поэтому, на мой взгляд, домашний интерьер стоит делать спокойным и психологически комфортным. Набираться впечатлений можно вне дома. Если же ждете гостей и хотите их чем-то удивить, сместите акцент на другое. Например, сделайте потрясающую сервировку стола, украсьте дом цветами. Это не требует капитальных вложений.

Домашний интерьер стоит делать спокойным и психологически комфортным (фото из альбома Кати Карлинг)

— А какой текстиль в тренде?

— Мягкая мебель не тот предмет интерьера, который мы меняем часто. Диван и кресла живут с нами дольше, чем тренды. Поэтому в Скандинавии обычно покупают однотонный диван — темно-зеленый, серый, бежевый — и дополняют декоративными подушками. На них могут быть анималистические или флористические принты. Сейчас, например, популярно изображение роз. Чехол на декоративной подушке поменять гораздо легче, чем обивку дивана. Шторы тоже, как правило, в Швеции предпочитают однотонные. Очень эффектны природные оттенки — к примеру, цвета грозового неба.

— Что стало в интерьере антитрендом?

— То, что некомфортно. В тренде все, что функционально. Красота интерьера сейчас в его удобстве.

«Добавьте в интерьер предметы, которые дороги вашему сердцу»

— Как обустроить дом, чтобы он вдохновлял?

— Добавьте в интерьер предметы, которые дороги вашему сердцу. Это, может быть, например, чашка, привезенная из Парижа. Она будет вам напоминать о замечательном путешествии. Или это может быть бабушкин ковер, который ассоциируется у вас со счастливым детством. Настроение привнесут и домашние растения. А еще украшайте дом сезонными цветами без всякого повода. В Швеции есть понятие «пятничный букет». Небольшие композиции из сезонных цветов можно купить здесь даже в гастрономах. Люди приобретают букеты и любуются ими целую неделю.

Предметы, которые дороги сердцу, дарят нам положительные эмоции (фото из альбома Кати Карлинг)

— Такой эффект обновления очень важен для эмоционального состояния. А как выбрать вазу, чтобы букет смотрелся стильно?

— Для ярких цветов отдайте предпочтение простой вазе. Если и она, и букет необычны, то невольно возникает дисбаланс — цветы и сосуд, в который они помещены, словно соревнуются, кто из них важнее. Если ваза является арт-объектом, она может быть хороша и без цветов. Или достаточно поместить в нее, например, неброскую веточку сухоцвета.

Сезонные цветы всегда создают в доме особое настроение (фото из альбома Кати Карлинг)

— Несколько лет назад я брала интервью у французского дизайнера Матали Крассе, которая придумала кухню с теплицей внутри. Удобно: когда готовите блюдо, у вас под рукой любая зелень. В период жесткого локдауна, когда выходы в магазин и на рынок были ограничены, выращивание зеленого лука, укропа, петрушки дома оказалось прекрасной идеей.

— В Швеции популярны мини-теплицы — своеобразные стеклянные аквариумы для выращивания зелени: тимьяна, розмарина, базилика и прочих трав. А в магазинах на каждом шагу продаются такие растения в горшочках. Кроме удобства и красоты, все эти травы источают прекрасный аромат. Проведешь рукой по листочкам базилика — и оживятся воспоминания о путешествии в Италию. Вообще горшечные растения сейчас в тренде. Они делают нас ближе к природе. Особенно популярны крупные растения с красивой скульптурной формой листьев. И не обязательно, чтобы они цвели. К слову, усилилась мода и на домашних животных. Особенно популярны собачки породы лабрадудль (смесь пород лабрадора и пуделя). Это дружелюбная собака-компаньон, она всегда рада вас видеть и поэтому непременно добавит вам положительных эмоций.

Горшечные растения делают нас ближе к природе (фото из альбома Кати Карлинг)

— Как вы считаете, что мы должны понять в результате пандемии?

— Осознав проблему избыточного потребления, люди будут стараться покупать меньше товаров, но лучшего качества, отдавать предпочтение долговечным вещам — которым, как говорится, нет сноса. Это касается и одежды, и обуви, и предметов интерьера. Спустя время такие вещи не отправляют на свалку, а ремонтируют. Кстати, сейчас в Скандинавии очень популярно покупать винтажные вещи, которые были уже в использовании. Это и посуда, и осветительные приборы, и книги… Я и сама люблю такие вещи с историй: бокалы, подносы, скатерти.

Катя Карлинг: «Пусть ваш дом будет уютным!» (фото из альбома Кати Карлинг)

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Мир меняется, поэтому будьте готовы к переменам. Мобильные люди в новых реалиях будут более успешны. И, конечно, пусть ваш дом будет уютным!

Ранее собеседником «ФАКТОВ» в проекте «Мир после пандемии» был известный скандинавский тренд-форкастер Стефан Нильсон — один из самых авторитетных экспертов в области дизайна в мире.



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