Пэрис Хилтон купила своей собаке мини-сумочку от Hermès за 5500 долларов

40-летняя американская телезвезда, светская львица, актриса, модель и бизнес-леди Пэрис Хилтон, которая недавно объявила о помолвке, сделала роскошный подарок своей собаке.

Как сообщает издание Page Six, чихуахуа по кличке Даймонд Бэйби («Бриллиантовая малышка») получила от хозяйки мини-сумочку от французского дома Hermès стоимостью 5500 долларов. Себе Пэрис купила похожую за 24 500 долларов — только обычного размера. Обе сумки — разные варианты знаменитой модели Birkin.

Многие пользователи сети возмутились приобретением Хилтон. «Она не меняется и не представляет собой ничего большего, чем избалованный богатенький ребенок. Миллионы людей в мире голодают, а она тратит такие деньги на сумку для собаки. Слишком поздно призывать ее повзрослеть», — написала одна из них.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Пэрис Хилтон шокировала фанатов неприличным фото — но оказалось, что это лишь оптическая иллюзия.





Фото Instagram

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