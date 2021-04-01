Алла Пугачева блеснула стильным нарядом на дне рождения внучки

Певица Кристина Орбакайте опубликовала яркие фото с дня рождения дочери Клавы, которой на днях исполнилось 9 лет.

«Отгремел наш весёлый девятый день рождения Клавочки! Спасибо всем гостям — маленьким и взрослым, дай бог, чтоб наши дети знали и ценили настоящую дружбу», — написала актриса.

На празднике вместе с младшими детьми веселилась и звездная бабушка Клавы — Алла Пугачева.

Примадонна выглядела очень свежо и молодо. На ней был стильный наряд — черная блуза, такого же цвета атласная юбка в пол с широким ремнем. Дополняла образ небольшая сумочка.

В сети особенно отметили внешний вид Пугачевой. Поклонники не перестают осыпать певицу комплиментами, отмечая, что она красива, моложава и позитивна.

Напомним, 31 марта Пугачева поздравила с днем рождения Лайму Вайкуле. Примадонна пожелала своей подруге здоровья и радости и надеется приехать в Юрмалу, где любит отдыхать с семьей.

Фото Instagram/ orbakaite_k, vokrug.tv/

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