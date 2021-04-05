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Стиль жизни

«Рыболовная сеть?» Платье Собчак вызвало недоумение

2:32 6 апреля 2021
Ксения Собчак

Телеведущую Ксению Собчак, которая вместе с певцом Филиппом Киркоровым вела церемонию вручения премии «ЖАРА Music Awards», раскритиковали за платье, которое сравнили с рыбацкой сетью.

Наряд Собчак обсуждали под постом Филиппа Киркорова в Instagram, где он выложил их совместное фото. «Впервые вел мероприятие с Ксенией Анатольевной. Как всегда в момент, когда пробуешь „в первый раз“, загадал желание», — пошутил Киркоров.

Один из комментов, который на данный момент вышел в топ по «лайкам», звучит следующим образом:

Вспомнили фолловеры о рыбацкой сетки и под постом в Instagram самой Собчак. Как и о сетке для лука.

Ранее Собчак досталось от Семена Слепакова, который написал стихотворение, посвященное общению телеведущей со «скопинским маньяком».

Напомним, что украинский ресурс «Миротворец» включил Ксению Собчак в свою базу, обвинив в преступлениях против Украины.

Фото со странички Ксении Собчак в социальных сетях.

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