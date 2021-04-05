Идеи стильного дизайна в маникюре: советы нейл-стилиста
Красивый маникюр придает его обладательнице уверенность. Приятно слышать комплименты в свой адрес. Они вдохновляют.
Конечно, важно следить за новыми трендами в маникюре. Впрочем, как и в макияже, одежде, обуви, украшениях…
Идеями стильного маникюра с «ФАКТАМИ» поделилась нейл-стилист, призер международных чемпионатов по ногтевому искусству Натали Федорчук.
— На пике популярности матовое покрытие, — говорит Натали Федорчук. — Оно смотрится благородно и изысканно. Что касается цветов, очень модны молочные оттенки. Они прекрасно сочетаются практически с любым дизайном. В приоритете — минимализм.
— Какой дизайн особо популярен?
— Аквариумный, легкая акварельная роспись и абстракция. И вместе с тем актуален эффект натуральности — ногти с прозрачным покрытием.
— А что можно сказать насчет модной формы?
— В тренде — овал и мягкий квадрат. Также очень красива миндалевидная форма. А вот четкий квадрат и острые ногти пока отошли на задний план.
— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?
— Будьте красивы и цените красоту! Черпайте вдохновение в весенней природе. Она прекрасна.
Ранее известный визажист и основатель BOYKO BEAUTY SCHOOL Татьяна Бойко рассказала «ФАКТАМ» о пяти распространенных ошибках в макияже и как их избежать.
Фото из альбома Натали Федорчук81
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter