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Стиль жизни

Идеи стильного дизайна в маникюре: советы нейл-стилиста

7:32 6 апреля 2021
модный маникюр

Красивый маникюр придает его обладательнице уверенность. Приятно слышать комплименты в свой адрес. Они вдохновляют.

Конечно, важно следить за новыми трендами в маникюре. Впрочем, как и в макияже, одежде, обуви, украшениях…

Идеями стильного маникюра с «ФАКТАМИ» поделилась нейл-стилист, призер международных чемпионатов по ногтевому искусству Натали Федорчук.

— На пике популярности матовое покрытие, — говорит Натали Федорчук. — Оно смотрится благородно и изысканно. Что касается цветов, очень модны молочные оттенки. Они прекрасно сочетаются практически с любым дизайном. В приоритете — минимализм.

Матовое покрытие смотрится очень стильно

Молочные оттенки хорошо сочетаются с любым дизайном

— Какой дизайн особо популярен?

— Аквариумный, легкая акварельная роспись и абстракция. И вместе с тем актуален эффект натуральности — ногти с прозрачным покрытием.

Минимализм актуален уже многие годы подряд

Абстракция смотрится современно

— А что можно сказать насчет модной формы?

— В тренде — овал и мягкий квадрат. Также очень красива миндалевидная форма. А вот четкий квадрат и острые ногти пока отошли на задний план.

Натали Федорчук: «В тренде – овал и мягкий квадрат»

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Будьте красивы и цените красоту! Черпайте вдохновение в весенней природе. Она прекрасна.

Ранее известный визажист и основатель BOYKO BEAUTY SCHOOL Татьяна Бойко рассказала «ФАКТАМ» о пяти распространенных ошибках в макияже и как их избежать.

Фото из альбома Натали Федорчук

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