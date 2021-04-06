«Фаберже» выпускает «яйцо дракона» за 2,2 миллиона долларов в честь десятилетия сериала «Игра престолов»

Ювелирная компания Fabergé, известная производством знаменитых «яиц Фаберже» объявила о создании «яйца дракона» в честь десятилетия со дня выпуска первого эпизода культового сериала «Игра престолов».

Дизайн яйца совместно разрабатывали Мишель Клэптон, художница по костюмам сериала, и дизайнер Fabergé Лийса Таллгрен. Оно будет изготовлено в единственном экземпляре и украшено бриллиантами и рубинами. Яйцо раскрывается — в середине находится фигурка дракона и корона, которая могла бы достаться персонажу сериала — «матери драконов» Дейенерис Таргариен.

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, стоимость новинки — 2,2 миллиона долларов.

Фото Fabergé



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