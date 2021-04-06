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Стиль жизни

Колготки первой леди США Джилл Байден вызвали горячие споры в сети

11:24 6 апреля 2021
Джилл Байден

В социальных сетях разгорелись горячие споры по поводу колготок первой леди США Джилл Байден, в которых она спускалась по трапу самолета, вернувшись в Вашингтон после деловой поездки в Калифорнию. 69-летняя преподавательница английского языка была в черном блейзере, черной короткой разлетающейся юбке, ботинках на высоком каблуке и в черных колготках с узором в сеточку. Часть пользователей сети сочла вид супруги Джо Байдена чересчур вульгарным для дамы ее положения. Кто-то заявил, что ее колготки похожи на покупку, которую в спешке сделали в магазине уцененных вещей перед Хэллоуином. «Они могут быть дорогими, но придают ей дешевый вид», «Какой позор для первой леди!», «Звонила Мадонна и просила вернуть ей ее пошлый образ, док», — - выражали свое мнение критики.

Однако у Джилл Байден нашлось и немало защитников, хваливших ее стиль и фигуру. «Если бы мои ноги выглядели так же хорошо, как у доктора Джилл Байден в этих колготках в сеточку и ботинках, я бы носила точно такой же наряд», «Доктор Байден имеет право носить все, что хочет», «Колготки в сеточку – тренд весны 2021 года. И наша любящая, умная и сострадательная первая леди выглядит красиво и модно», - писали они в комментариях. И утверждали, что Джил Байден в любом образе выглядит элегантнее и приличнее предыдущей первой леди США Мелании Трамп, которая в прошлом работала моделью и в силу своей профессии не всегда снималась в пристойном виде. 

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что во время перелета из Калифорнии в Вашингтон Джилл Байден разыграла репортеров и свой собственный персонал, притворившись стюардессой.

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