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Стиль жизни

Жена принца Чарльза Камилла появилась на официальном мероприятии в домашних пушистых тапочках

19:32 8 апреля 2021
Камилла

Жена принца Уэльского Чарльза появилась на сольном официальном мероприятии в неожиданном облике. Как пишет издание People, 73-летняя герцогиня Корнуольская Камилла посетила одну из лондонских мечетей в домашних пушистых тапочках, украшенных бантиками со стразами стоимостью 34 доллара. Изначально Камилла прибыла в сапогах на высоких каблуках, но затем повязала голову шарфом и сменила обувь, следуя правилам посещения культового сооружения мусульман. Герцогиня встретилась с представителями мусульманского сообщества, чтобы выяснить, как они справляются с проблемами, вызванными пандемией ковида.

Ранее в тапочках, пижаме и халате на людях появлялся старший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон принц Джордж. В 2016 году будущий король Великобритании в таком виде вышел встретиться с президентом США Бараком Обамой и его женой Мишель, приехавших вечером в Кенсингтонский дворец в рамках своего официального визита в Лондоне. Маленькому принцу уже полагалось спать, однако он решил познакомиться с гостями.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что принц Чарльз и его жена Камилла поехали в Грецию, разозлив лишенных отдыха за границей британцев.

Фото Twitter

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