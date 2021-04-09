Секрети макіяжу для фото: поради відомого візажиста Тетяни Бойко

Фото для соціальних мереж — цифрова презентація людини. Безсумнівно, всі бажають виглядати на знімку симпатично. А погане фото взагалі виставляти не хочеться. Яким має бути макіяж, щоб дівчина вийшла гарною? Чого варто уникати в макіяжі перед зйомкою? І чи можна взагалі обійтися без макіяжу? На всі ці питання «ФАКТАМ» відповіла відома візажистка, засновниця BOYKO BEAUTY SCHOOL Тетяна Бойко, якій довіряли свої обличчя Інгрід, Патрісія Каас та інші відомі люди.

— Пані Тетяно, чому нерідко на фото обличчя виходить менш виразним, ніж у житті?

— Усе залежить від освітлення, налаштувань фотокамери і професіоналізму того, хто знімає. І, звичайно, від особливостей вашого макіяжу. Будь-який макіяж у тіні буде виглядати темнішим і насиченішим, на світлі — більш бляклим. Фотосесія без спалаху зробить макіяж темнішим. Якщо зйомка передбачає різне освітлення, краще застосувати макіяж середньої насиченості.

— Наприклад, я підфарбувала губи помадою або підкреслила їх блиском, а на фото… ніби всього цього немає.

— Якщо хочеться зробити губи виразнішими, краще застосовувати олівець і помаду. Кольоровий блиск в тон губ або більш насичений теж може бути корисним. Прозорий ж буде помітний на губах лише в разі відблиску, в тіні він буде непомітний.

— Тон обличчя для зйомки краще робити світлішим за звичайний?

— Так, це додасть свіжості. Зробіть обличчя світлішим на один тон. Але потрібно враховувати: якщо лице рівномірно світле, воно виглядає «пласким».

— Як уникнути на фото ефекту подві̆його підборіддя (тим більше якщо його насправді немає)?

— Важливе положення голови. Ніколи не фотографуйтеся «знизу». Тільки в положенні прямо або камерою зверху. Не притискайте підборіддя до шиї, а, навпаки, злегка витягніть підборіддя вперед. Освітлення та макіяж як би працюють у парі, тому затемнення об'ємних зон підборіддя за допомогою косметики зробить ваду менш помітною.

— Що протипоказано для гарного фото?

— Головне — не фотографуватися без макіяжу. Ідеальний тон обличчя — запорука гарної світлини. Якщо його не буде, врятувати фотографію буде складно навіть за допомогою фотошопу. Чим менше тонуючих засобів нанесено, тим більше потрібно фотошопа для гарної картинки. Фотошоп же, як відомо, часто робить лице неприродним. Щоб уникнути цього, краще робити макіяж, використовуючи декоративну косметику. Навіть найщільніший тональний крем спрацює на покращення загального вигляду обличчя, при цьому фотошоп зовсім не знадобиться.

— А які поради дасте для любителів селфі?

— Для того щоб отримати гарне селфі, потрібно зробити багато кадрів. Фотографуйте доти, поки не побачите бажаний результат. Вивчіть своє обличчя, знайдіть виграшний ракурс і освітлення. Будьте природні. Майте мінімальний макіяж на обличчі завжди — хоча б такий, що приховує темні кола навколо очей. Селфі — не звичайний вид зйомки, він може спотворити риси обличчя. Чим далі камера розташована від лиця, тим гарнішим буде результат, чим ближче — тим більша ймовірність спотворити риси і виглядати немов через «вічко» вхідних дверей.

— Що б ви побажали читачам «ФАКТІВ»?

— Будьте завжди бездоганні, знайте плюси та мінуси своєї зовнішності і працюйте над результатом.

Нагадаємо, раніше Тетяна Бойко розповідала «ФАКТАМ» про основні помилки в макіяжі і давала поради, як їх уникнути.

Фото з альбому Тетяни Бойко

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