Дизайнерка Ірина Джус: «Мої речі-трансформери незвичайні: з'єднуючись, дві пари штанів утворюють сукню»

«Коли ви відчуваєте себе добре в красивих речах, з вами може статися все що завгодно. Такий одяг — паспорт для щастя», — говорив Ів Сен-Лоран. Стильний вигляд дає імпульс для дій, які людина, можливо, ніколи б не зробила, будучи погано одягненою. Про нові модні реалії, а також про тренди літа-2021 в проєкті «Світ після пандемії» «ФАКТАМ» розповіла українська дизайнерка Ірина Джус, що створює незвичайні речі-трансформери. Поціновувачами її творчості є Джамала, Онука та інші відомі люди. Про нього знають і далеко за межами України — в США, Австралії, Китаї, Японії, країнах Близького Сходу… Раніше співрозмовниками «ФАКТІВ» в проєкті «Світ після пандемії» були Андрій Курков, Михайло Жванецький, Еліна Світоліна, Андрій Макаревич, Діма Борисов, Євген Клопотенко, Павло Зібров, Василь Вірастюк, Ольга Сумська, Олена Шоптенко, Андре Тан та інші відомі люди.

«Гламур може стати ще сміливішим та екстравагантнішим, ніж раніше»

— Ірино, всесвітньо відома дизайнерка Донателла Версаче говорить про те, що мода вже найближчим часом може повернутися до гламуру. А що ви думаєте з цього приводу?

— Згодна. За час карантину люди настільки втомилися від ізоляції з її рутинним побутовим дрес-кодом, що багато хто радіє будь-якому приводу вбратися. Зовсім не обов'язково чекати, коли світське життя знову буде вирувати. Ви можете створити гламурний образ вдома — з фотозвітом в соцмережах. Ефектним може бути навіть аксесуар на основі маски, якщо прикрасити її незвичайними декоративними елементами.

— Як ви вважаєте, яким буде новий гламур?

— Думаю, ще сміливішим та екстравагантнішим, ніж раніше.

Серед поціновувачів одягу, який створює Ірина Джус, - Джамала. На ній сукня з жатого коттону

— Світ стурбований ідеєю сталого споживання. Наприклад, один з всесвітньо відомих брендів запустив програму підписки на одяг: за певну суму на місяць її учасники зможуть отримувати до чотирьох речей з колекцій бренду, а через деякий час міняти їх на нові або викуповувати зі знижкою. Це, на думку керівництва компанії, допоможе бренду аналізувати попит і в майбутньому пропонувати аудиторії оптимізований гардероб. Створювані вами речі-трансформери — ще один приклад такої оптимізації. У чому унікальність вашої технології?

— Під трансформерами в модній індустрії часто мають на увазі рукави, що відстібаються, довжину, що змінюється, або, наприклад, двосторонню річ. Але такий одяг я б назвала модульним. Мої речі-трансформери незвичайні: наприклад, дві пари штанів, з'єднуючись, утворюють сукню, у якого в свою чергу з десяток варіацій коміру, воно може бути навіть з капюшоном. Окрім того, якщо, наприклад, одні штани чорні, а другі білі, варіантів трансформації ще більше. Дуже багато ідей і з шортами. Скажімо, перевернувши плісировані шорти догори ногами, отримаємо об'ємний блузон. А ще шорти можна перетворити на клатч.

Трансформація штанів в сукню є дуже незвичайною

«Об'ємний капелюх можна легко перетворити на сумку»

— Одна з оригінальних ваших ідей — коли класична сорочка, складаючись, стає практичною сумкою.

— До речі, саме на сумки трансформується більшість речей з моїх останніх колекцій. Це практично. Наприклад, знявши на прогулянці об'ємний капелюх, не тільки не потрібно думати, в чому його нести, навпаки, перетворивши його на сумку-шопер, можна інші речі скласти до нього.

Зручно трансформувати величезний капелюх на сумку-шопер

Гардероб-конструктор дозволяє перевтілювати річ в іншу. При насиченому ритмі життя в мегаполісі людина в такому вбранні вранці може прийти в офіс, після роботи відвідати презентацію або якусь вечірку. Цю річ вдасться змінювати так, що вона всюди буде доречна. При цьому можна мінімізувати шопінг — зосередитися на якості, не жертвуючи різноманітністю. Так я втілюю філософію розумного споживання. Адже переспоживання досягло таких масштабів, що непроданий одяг всесвітньо відомих брендів просто знищується.

А так виглядає сумка-сорочка

— Трендовими поняттями в світі моди стали ресайклінг і апсайклінг. Чим вони відрізняються?

— Ресайклінг — це переробка матеріалу одного виробу, що вже виконав свою функцію, для виробництва іншого, нового. Наприклад, створення синтетичної тканини з використаних пластикових пляшок. Апсайклінг ж — це доопрацювання речі таким чином, щоб її можна було використовувати в оновленому варіанті. Наприклад, старий чоловічий піджак можна розрізати по лінії талії і перетворити на трендовий костюм з жакета-болеро і міні-спідниці або пояса-баски. Офісну сорочку, що набридла, можна декорувати ультрамодною бахромою зі стразами — буде святкове вбрання.

— Якими будуть головні тренди літа?

— Головна тенденція — одяг-унісекс, який підходить як жінкам, так і чоловікам. В тренді просторі блузи складного крою, мішкуваті джинси і брюки, жакети з вираженими плечима, розмашисті силуети з буфами, складками і багатошаровістю. Колірна гамма пропонується на будь-який смак: від спокійного хакі і бежевого до соковитого малинового і підкреслено життєрадісних принтів: різнокольорових смуг, морських і квіткових мотивів і яскравою абстракції.

В тренді блузи складного крою

«Навіть найнепростіші обставини відкривають нові можливості»

— Через скорочення доходів багатьом людям довелося по-новому подивитися на свій гардероб. Виявилося, викинути річ легко, а купити нову не так просто. Від чого в своїй шафі варто позбуватися, а від чого ні?

— Важливо те, як поєднується одяг у вашому гардеробі. Наявність ультрамодної речі, яка ні з чим не комбінується, нівелює весь очікуваний вау-ефект. Тому не поспішайте ставити хрест на речах, які не вписуються в останні тенденції моди — можливо, цікавий мікс проявить їх вигідним чином. А ось від чого потрібно позбавлятися миттєво, так це від речей, які втратили вигляд. Вицвілий, деформований трикотаж і стоптане взуття виглядають сумно і зводять нанівець будь-які стилістичні прийоми.

— Мені здається, що все більше людей зараз схиляються до ремонту одягу. Це дешевше, ніж купити щось нове.

— Думаю, буде все більше виникати сервісів по ремонту речей від самих же брендів. Причому багато хто це робить для своїх клієнтів безкоштовно, тому що важливо, щоб клієнти поверталися.

Онука любить стильні речі. Їй до смаку незвичайний корсет модульного крою, який за бажанням можна носити і задом наперед

— Як, на ваш погляд, після пандемії може помінятися світ?

— Уже сьогодні ми стали високо цінувати живе спілкування, радіємо кожному шансу зустрічі з близькими. Водночас світ безповоротно діджіталізувався, а стереотипи про офісний режим грунтовно переглянуті. Власники багатьох бізнесів усвідомили, що для ефективної роботи не обов'язково орендувати приміщення, а продавати товар онлайн можна вигідніше, ніж в торговій мережі. Про подорожі по всьому світу поки можна лише мріяти, але сподіваюся, що в недалекому майбутньому все повернеться на свої місця, і я побачу улюблений Париж.

Ірина Джус: «За час пандемії люди настільки втомилися від ізоляції з її рутинним побутовим дрес-кодом, що багато хто радіє будь-якому приводу вбратися»

— Як ви вважаєте, що має зрозуміти людство і кожен з нас внаслідок пандемії?

— По-перше, що потрібно цінувати благополуччя, по-друге, що життя не можна спрогнозувати, і, звичайно, що навіть найнепростіши обставини відкривають нові можливості.

— Що б ви побажали читачам «ФАКТІВ» в такий непростий час?

— Вміти ці можливості розглянути і поставити на служіння.

Фото з альбому Ірини Джус

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