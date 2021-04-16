Пальто та «труби»: головні тренди літа-2021

Модні експерти кажуть, що літо 2021 року не вразить кардинальними змінами стилю. Тому радять не поспішати з покупками, ретельно вивчити свій гардероб і зосередити увагу на базових речах. В ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» відомий фешн-експерт, режисер телепрограм про моду Світлана Ліщинська розповіла про головні тренди літнього сезону і назвала речі, з якими варто розпрощатися.

— Зараз, під час карантину, багато хто робить покупки онлайн, — розповіла Світлана. — І це ще один привід не поспішати, а ретельно поміркувати, чи дійсно вам потрібна річ і чи буде вона «дружити» з усім вашим гардеробом.

— Але все ж таки хочеться дотримуватися моди!

— Бути модною, не означає сліпо повторювати все, що демонструють на подіумах. Зараз в моді індивідуальність у всіх проявах. Зокрема це стосується і стилю. Тому, якщо хтось ще не знайшов своєї «родзинки», то я б йому радила звернутися до класики або того, що називають «базовим гардеробом» — однотонні футболки, класичні джинси і пальто, чорний піджак, біла блуза і тренч пісочного кольору. Відштовхуючись від такої «бази», можна вносити в неї розмаїтість трендовими речами.

— Наприклад, сукнею в чорно-білих тонах?

— Так, таке забарвлення зараз дуже актуальне. І саме для сукні. Що стосується трендів, то влітку настане справжній бум для коротких топів. Іноді вони будуть нагадувати просто ліфи, доповнені різноманітними деталями: сіткою, гудзиками або пишними рукавами. До речі, рукава-буфи — тренд, який дістався нам з минулого року. Ця об'ємна частина наряду може бути на сорочках, сукнях, топах і навіть пальто. Але я б не стала захоплюватися покупкою речей з такими рукавами — досить буде і однієї в вашому гардеробі.

Чорно-біле забарвлення зараз дуже актуальне

— Яка модель джинсів буде наймоднішою?

— Штани повинні бути широкими — ця мода нагадує нам про початок дев'яностих. Такий фасон називають «труби». Ніяких вузьких джинсів і колін з дірками — настав час розлучитися з цими речами. Штани повинні бути немов на розмір більше, ніж вам потрібно, мати високу талію. Їх можна носити з топами і вечірніми блузами, мюлямі або модними лоферами.

Штани повинні бути широкими - такий фасон називають «труби»

— Яка деталь гардеробу влітку буде основною?

— Як не дивно звучить, це буде пальто. Легке пальто — головний хіт сезону. Воно повинно бути ошатним, схожим на східний каптан — яскравого забарвлення і багатофактурності. Плюс подібної речі — вона прикрасить будь-який ваш образ. Тут головне — поєднувати пальто з футболками, брюками і сукнями нейтральних кольорів.

Легке пальто - головний хіт сезону

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