Для першого виходу у світ після похорону принца Філіпа Кейт Міддлтон вибрала своє традиційне траурне вбрання

Кейт Міддлтон і принц Вільям у день народження королеви Єлизавети, 21 квітня, здійснили свій перший вихід у світ після похорону принца Філіпа. Попри траур в сім'ї, Її Величність дала їм на це спеціальний дозвіл.

Герцог і герцогиня Кембриджські відвідали навчальний корпус 282-ї ескадрильї Королівських ВПС в лондонському Іст-Хемі. Зустріч з кадетами та викладачами стала черговою даниною пам'яті Філіпа. Герцог Единбурзький протягом 63 років обіймав посаду почесного командувача авіації. А у 2015 році передав патронаж Кейт.

Сам Вільям, як відомо, працював пілотом гелікоптера служби швидкої допомоги. Пілотами літаків були батько й дід Міддлтон. А її мати колись працювала стюардесою.

Під час візиту герцогиня особисто випробувала авіасимулятор, на якому тренуються кадети.

У 2015 році принц Філіп передав патронат дружині онука

Для цього заходу, як повідомляє Daily Mail, 39-річна Кетрін вибрала чорне пальто з золотими гудзиками в стилі мілітарі від Dolce & Gabbana. Це її улюблене траурне вбрання. Раніше вона вже з'являлася у ньому на церемонії на честь Дня поминання полеглих солдатів у 2017 році. Тоді вона була вагітна своєю третьою дитиною — принцом Луї.

Пальто доповнювали замшеві чорні туфлі Tod's на високих підборах і сумочка-клатч від Mulberry.

Завершився візит хвилиною мовчання на честь принца Філіпа.

2017 рік

Раніше «ФАКТИ» писали, що Кейт Міддлтон привела принца Джорджа та принцесу Шарлотту до магазину та виділила їм бюджет на покупки.

Фото Twitter

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