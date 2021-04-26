«Оскар» -2021: кращі і провальні вбрання зірок

У Лос-Анджелесі пройшла 93-я церемонія вручення премії «Оскар». Пандемія коронавірусу внесла свої корективи у звичний сценарій цього шоу. Кількість учасників церемонії довелося різко обмежити. Всі, кого було запрошено до зали Dolby Theatre, здали тести або надали документ про вакцинацію. Це дозволило їм перебувати у залі та на сцені без захисних масок.

Також без масок зірки кіно пройшли червоним хідником і позували фотографам. У західних ЗМІ та соцмережах повним ходом йде обговорення образів, які знаменитості обрали для головної кіноцеремонії року.

Представляємо ті, що запам'яталися найбільше.

Претендентка на «Оскар» у номінації «Краща актриса» за роль у фільмі «Перспективна дівчина» Кері Малліган прийшла на церемонію разом з чоловіком. Музикант Маркус Мамфорд був у класичному смокінгу. Кері обрала золоту сукню від Valentino з весняної колекції від кутюр 2021 року

Актриса Реджина Кінг відкривала церемонію. На ній була відверта сукня від Louis Vuitton, яку прикрашали 4 000 кристалів. На те, щоб пошити вбрання, пішло 140 годин

Аманда Сейфрід (номінація у категорії «Краща актриса другого плану» за роль у фільмі «Манк») обрала червону сукню від Armani Prive з глибоким V-подібним декольте

Зендая з'явилася на червоному хіднику у жовтій відкритій сукні від Valentino

Болгарська актриса Марія Бакалова, що претендувала на «Оскар» за роль у комедії «Борат 2», з'явилася у білій сукні від Louis Vuitton. На пишну спідницю пішло 100 метрів легкого тюлю

А ось сукню від Vera Want Haute, в якій прийшла на церемонію співачка Андра Дей (номінантка у категорії «Краща актриса» за роль у фільмі «Сполучені Штати проти Біллі Холідей»), знавці моди назвали відсутністю смаку. Вони вважають, що Андра показала занадто багато тіла. Але оцінили ювелірні вироби від Tiffany, які Дей обрала в якості аксесуарів

Халле Беррі підкорила армію своїх шанувальників. Актриса виглядала надзвичайно у вечірній сукні від Dolce & Gabbana. Але ще більшу увагу привернула нова зачіска кінозірки

Емеральд Феннелл, яка отримала «Оскар» за кращий оригінальний сценарій ( «Перспективна дівчина»), була в яскравій весняній сукні від Gucci. Знавці моди визнали вбрання досить стильним і таким, що чудово підходить для вагітної. Феннелл заміжня за продюсером Крісом Верноном. У них уже є дворічний син. Подружжя чекає на другу дитину

Високі оцінки за своє вбрання отримала також Марго Роббі. Вона з'явилася в елегантній сукні від Chanel

Британська актриса Ванесса Кірбі (номінація на «Оскар» за кращу жіночу роль у фільмі «Фрагменти жінки») з'явилася у рожевій вечірній сукні від Gucci. Образ вдало доповнювали коштовності від Cartier. Ювеліри використали 1 112 діамантів загальною вагою 27,5 карата

Лора Дерн обрала оригінальну сукню від Oscar de la Renta. Чорний верх, білий низ (з великою кількістю пір'я) викликали критичні зауваження. Багатьом вбрання нагадало сукню-лебідь, в якій на церемонії вручення премії «Оскар» з'явилася у 2001 році ісландська співачка Бьорк.

Раніше «ФАКТИ» назвали всіх лауреатів премії «Оскар» -2021.

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