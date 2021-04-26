Хеллі Беррі висміяли у мережі через нову стрижку для церемонії вручення премії «Оскар»

Американська кінозірка Хеллі Беррі кардинально змінила імідж, з'явившись на церемонії вручення премій «Оскар» з новою зачіскою. 54-річна актриса, яка вибрала рожеве плаття від Dolce & Gabbana, позбулася довгого волосся, зробивши собі недбалу стрижку боб з коротким чубчиком.

Далеко не всі фанати зірки схвалили зміни в її зовнішності. «Все інше - відмінно, але що вона зробила зі своїм волоссям? », - писали в коментарях. Хтось запідозрив, що актриса стриглася сама - тому зачіска виглядає так дивно. У мережі з'явилися меми на цю тему.

Halle Berrys haircut for the Oscar red carpet pic.twitter.com/1td5jkqMSW - Daenerys Targaryen (@ hisnameism1key) April 25, 2021

Раніше, як писали «ФАКТИ», Беррі порадувала фанатів фото в надто відвертій сукні.

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