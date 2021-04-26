27.74 / 27.93 33.38 / 33.76
Київ: +1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Стиль життя

Хеллі Беррі висміяли у мережі через нову стрижку для церемонії вручення премії «Оскар»

8:51 26 квітня 2021
Хеллі Беррі

Американська кінозірка Хеллі Беррі кардинально змінила імідж, з'явившись на церемонії вручення премій «Оскар» з новою зачіскою. 54-річна актриса, яка вибрала рожеве плаття від Dolce & Gabbana, позбулася довгого волосся, зробивши собі недбалу стрижку боб з коротким чубчиком.

Далеко не всі фанати зірки схвалили зміни в її зовнішності. «Все інше - відмінно, але що вона зробила зі своїм волоссям? », - писали в коментарях. Хтось запідозрив, що актриса стриглася сама - тому зачіска виглядає так дивно. У мережі з'явилися меми на цю тему.

 

Раніше, як писали «ФАКТИ», Беррі порадувала фанатів фото в надто відвертій сукні.

1267

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Кейт Міддлтон та Меган Маркл

У палаці розповіли про різницю між Кейт Міддлтон та Меган Маркл

Олена Кравець

«Барабашечки мої»: Кравець з «Кварталу 95» вперше за довгий час показала своїх майже дорослих двійнят

Людмила Балан

Підтримала Кароль: мама Дана Балана в платті «вище колін» звернулася до українців

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.