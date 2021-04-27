Свято Великодня вже не за горами. І готуватися до нього потрібно вже зараз. Великдень — свято, яке кожній людині дарує світлі емоції. А мила великодня атрибутика немов нагадує нам, яке прекрасне життя, які цінні доброта та краса. Але тільки на перший погляд здається, що створити в будинку атмосферу свята просто. Насправді потрібно дуже постаратися. Важливо прислухатися до порад професійних декораторів, які стежать за трендами, знають закони сполучуваності кольорів і фактур, мислять креативно. Про те, як прикрасити святковий стіл і великодній кошик, «ФАКТАМ» розповіла відома декораторка Христина Гусіна.

«Один із атрибутів Великодня — весняний букетик, який дарують рідним»

— Світле Христове Воскресіння — найбільш шановане та радісне свято церковного календаря, яке символізує оновлення й порятунок світу та людини, перемогу життя над смертю, добра та світла над злом і темрявою, — каже Христина Гусіна. — Одним із найважливіших моментів свята є ранкова трапеза, коли розговляються після суворого Великого посту. На пасхальному столі обов'язковими завжди були освячені крашанки та паска. Їм завжди надавалася особлива чудодійна сила — цілюща та плодоносна.

— Як прикрасити великодній кошик і святковий стіл?

— Великодній кошик раджу доповнити серветками з атласними стрічками або домотканим мереживом. Мереживо можна приклеїти або акуратно закріпити нитками. Ще один атрибут Великодня — весняний букетик, який дарують рідним і близьким. Квіти доповніть пасхальною атрибутикою. Це можуть бути декоративні крашанки на паличках, фігурки янголят, пташки… Для квіткової композиції використовуйте бутони тюльпанів, нарцисів та гілочки верби! Саме верба символічна для цього свята. Вона уособлює весну та родючість, здоров'я, радість і життя. Альтернативою букетику живих квітів може бути пасхальне деревце з трояндочками з атласу, прикрашене намистом із перлів. І, звичайно, мають дуже милий вигляд у декорі великодній заєць і гнізда з пташками і яйцями.

Великодній кошик доповніть гарними серветками, наприклад, із домотканим мереживом (фото з альбому Христини Гусіної)

Що стосується святкового столу, то велике значення має скатертина. Вона має бути світлою та ошатною.

Сервіруйте стіл гарним посудом. Скатертина має бути ошатною (фото з альбому Христини Гусіної)

— Як вибрати скатертину?

— Раджу звернути увагу на скатертини з напівнатуральних важких тканин — з ефектом домотканих. Така скатертина буде зручна в побуті. Її легко прати, вона не сильно мнеться, як чисто натуральна. Сервіруйте стіл гарним посудом. У центрі, звісно, будуть паска та крашанки. Доповніть композицію букетиком весняних квітів. Оригінальна ідея для великодньої композиції — двох'ярусна етажерка для паски та яєць.

Оригінальна ідея для декору столу - двох'ярусна етажерка (фото з альбому Христини Гусіної)

Можна також прикрасити святковий стіл композиціями зі свічками. Вони створять незабутню атмосферу. Свічки — символ домашнього вогнища. Поставте їх у центрі столу. Кількість свічок переважно непарна — наприклад, це можуть бути три свічки. Окрім того, дуже популярні в декорі фігурки янголят.

«Віддайте перевагу в декорі трьом світлим життєствердним тонам — і ваш стиль буде бездоганним»

— Зараз величезний вибір свічок. Яким варто віддати перевагу для гарної святкової композиції?

— Свічки вибирайте до кольору вашого інтер'єру чи декору. Ароматизовані на стіл краще не купувати, враховуючи, що серед близьких вам людей можуть бути алергіки. У декорі столу важлива колірна гамма. Віддайте перевагу трьом світлим життєствердним тонам — і ваш стиль буде бездоганним.

Гарні свічки створять особливу атмосферу (фото з альбому Христини Гусіної)

— Є безліч способів декорувати яйця. Який ви порадите?

— Наприклад, декупаж. Білок розмішуємо в тарілочці та покриваємо їм за допомогою пензлика варене охолоджене яйце. Потім зверху наклеюємо красиві фрагменти з серветок (квіточки, орнаменти, тощо), залишаємо підсохнути та покриваємо ще раз білком. Усе! Це дуже легко і швидко. Декорувати можна також перепелині яйця.

— Чи має значення температура яєчного білка?

— Ні. Він може бути і охолодженим, і кімнатної температури.

Яйця, декоровані в техніці декупаж, виглядають неймовірно (фото з альбому Христини Гусіної)

— Де краще розмістити на яйці декор?

— У центрі. Але якщо у вас своє бачення, робіть так, як вам подобається.

— Чи можна декорувати таким чином яйця, пофарбовані у цибулинні?

— Звісно. До слова, зараз у тренді декорувати яйця, загортаючи їх у фольгу. Це виглядає дуже ефектно! Просто загорніть варене охолоджене яйце у фольгу та якимось металевим гладким предметом її загладьте. Наприклад, це можна робити за допомогою ножиць або ложки. А що стосується малюнка, особливо актуальні різні геометричні фігури.

— Де краще в будинку розмістити гнізда і великодніх зайців?

— У передпокої, на кухні, в дитячій… Місця можуть бути несподівані, але в цьому й фішка. На саме свято дітям можна дати завдання на уважність: знайти декор! А потім, звичайно, оголосіть переможця! Великдень — свято радісне. Його люблять і дорослі, і діти.

Христина Гусіна: «Щастя всім і міцного здоров'я!» (Фото з альбому Христини Гусіної)

— Що побажаєте напередодні свята читачам «ФАКТІВ»?

— Цього року Великдень буде 2 травня, так що є час підготуватися та зробити це свято для своєї сім'ї душевним і гарним. Щастя вам і міцного здоров'я!

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