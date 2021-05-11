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Стиль життя

Кейт Міддлтон одягла блузку десятирічної давності, в якій позувала на фото на честь своїх заручин

11:04 11 травня 2021
Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон під час телефонних розмов з героями фотографій, які увійшли до підготовленої нею книги-фотоальбому Hold Still: A Portrait of Our Nation in 2020 року, була у своїй старій блузці, з якої у неї пов'язані світлі спогади.

Як пише InStyle, в цій шовковїй блузі кремового кольору від Whistles Кейт фотографувалася разом зі своїм майбутнім чоловіком принцом Вільямом у листопаді 2010 року, в день їх заручин.

На руці 39-річної герцогині була каблучка з сапфіром, яку понад десять років тому подарував їй наречений.

29 квітня подружжя відсвяткувало десяту річницю свого весілля.

Герцогиня Кембриджська ощадливо ставиться до речей. Нещодавно Кейт відвідала ферму в графстві Дарем у своїх улюблених чоботях, які вона носить ось уже 17 років.

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