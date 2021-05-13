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Стиль життя

Ідеї модного манікюру від нейл-стилістки Кармен Мірели

7:31 14 травня 2021
модний манікюр

Гарні доглянуті нігті не можуть не привернути увагу. Але завжди виникає питання: які тренди актуальні? Адже немає нічого гіршого, ніж виглядати гостею з минулого.

Ідеями стильного манікюру з «ФАКТАМИ» поділилася румунська нейл-стилістка, призерка міжнародного чемпіонату з нігтьового мистецтва Кармен Мірела.

— У тренді пастельні тони, — каже Кармен Мірела. — У поєднанні з квітковим дизайном це дуже гарно. Також раджу використовувати білий колір, який символізує чистоту та елегантність. Доповніть манікюр тонкими слідами фольги -йі візуальний ефект перевершить ваші очікування. Взагалі актуальний мінімалізм. Він завойовує серця жінок, які цінують вишуканість, елегантність. Хороші й молочні відтінки.

Фольга на нігтях виглядає вишукано та стильно

Квітковий дизайн створює особливий настрій

— Ви часто використовуєте червоний колір. Він більш стильно виглядає у глянці чи з матовим ефектом?

— Червоний — чуттєвий, тому його так люблять модниці. Він однаково привабливий у глянцевому та у матовому варіанті. Червоний пасує до будь-якої довжини. Його вважають найкращим жінки, які хочуть, аби ними захоплювалися.

Червоний манікюр люблять ті, хто хоче чути на свою адресу слова захоплення

— Який дизайн подобається вам?

— Бебі-бумер з переходом від ніжного кольору зеленої оливки до білого. Доповнивши його чорними цятками, отримуємо ефект перепелиного яйця. Також сміливо переходьте у бебі-бумері від пастельних відтінків до неонових і блискіток.

Беб-бумер може бути таким креативним

— Чого б ви побажали читачам «ФАКТІВ»?

— Цінуйте красу та створюйте її!

Кармен Мірела: «Цінуйте красу та створюйте її»

Раніше ідеями стильного манікюру з «ФАКТАМИ» поділилася нейл-стилістка, призерка міжнародних чемпіонатів з нігтьового мистецтва Наталя Федорчук.

Фото з альбому Кармен Мірели

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