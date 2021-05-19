«Прямо в нульові»: Андре Тан розповів, який гардероб заважає кар'єрі

Відомий український дизайнер Андре Тан на своїй офіційній сторінці в Instagram розповів шанувальникам, як правильно сформувати свій гардероб, щоб виглядати сучасно і стильно. Всі поради супроводжуються яскравими фото.



Майстер показав гардероб, який заважає успішній кар'єрі жінки, і порекомендував, як виправити помилки.

Дизайнер стверджує, що укорочені жакети — це «відмінний спосіб потрапити прямо в нульові». Їх потрібно замінити подовженими двобортними піджаками та блейзерами прямого крою. Вітається тканину в клітинку або гусячу лапку.

Штани з низькою посадкою слід виключити повністю. Прикрасять жінку штани з нормальною середньою посадкою на талії або наближеною до неї.

Спідниці та сукні слід вибирати такої довжини, щоб, закривала колінну чашечку.

«Довжинаーміді. Обіцяю, такі спідниці та сукні точно будуть на піку популярності ще кілька років», — пише Тан.

Дизайнер нагадує, що будь-який прозорий і напівпрозорий одяг порушує всі правила офісного дрескоду. Базова сорочка повинна бути щільною і закривати все, що потрібно.

Велика кількість трикотажу в офісі теж недоречна. Варто обмежитися кардиганом, водолазкою, светром або топом. Тільки не усім відразу.

Балетки в офіс не варто носити. Тан пропонує замінити їх на туфлі, броги, лофери, монки. Якщо ж від балеток не можна відмовитися, то варто вибирати їх із загостреним миском та без жодних бантиків і стразів.

«Радянське золото, сережки-китиці, прикраси з пір'ям, яскрава масивна біжутерія, блискучі прикраси зі стразами, з розсипом каменів… Категорично ні! Доречні тільки базові лаконічні прикраси: золото, срібло, рожеве золото. Можлива і біжутерія, але з натуральних матеріалів — такі вироби повинні бути маленькими, непомітними й стильними», — радить стиліст.

Нагадаємо, нещодавно Андре Тан оголосив про розлучення після 9 років шлюбу з Аліною Харечко. За його словами, причиною стали дизайнерські амбіції колишньої дружини. До слова, Харечко подякувала Тану не тільки за спільне життя в шлюбі, але і за досвід, який вона отримала в спільному бізнесі.

Фото https://telekritika.ua/, instagram / andre_tan_official

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