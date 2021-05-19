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Кейт Міддлтон у вбранні за 3000 доларів відвідала музей

17:07 19 травня 2021
Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон відвідала лондонський Музей Вікторії та Альберта, який вперше в цьому році відкрив свої двері для відвідувачів. Перший в Європі музей декоративно-прикладного мистецтва, заснований в 1952 році, входить до двадцятки найбільш відвідуваних художніх музеїв світу.

Для дружини принца Вільяма, яка вивчала в університеті історію мистецтва, директор музею влаштував індивідуальну екскурсію. Кетрін побувала в тому числі й на новій виставці «Аліса: Все більш дивніше і більш дивніше», яка присвячена героїні знаменитої казки Льюїса Керрола «Аліса у країні див».

Як пише Daily Mail, для цього візиту Кейт обрала червону сукню з чорним узором у дрібну ламану клітинку від Alessandra Rich. Сукню із заниженою талією вартістю 2 216 доларів герцогиня Кембриджська доповнила замшевими туфлями на шпильці від Jennifer Chamandi за 779 доларів.

Цей день видався насиченим для королівської сім'ї. Принц Чарльз і його дружина Камілла здійснюють турне по Північній Ірландії. Королева Єлизавета провела віртуальну аудієнцію у Віндзорському замку. А її онука принцеса Беатріс оголосила про те, що готується вперше стати мамою. 19 травня також святкують третю річницю свого весілля принц Гаррі та Меган Маркл. Однак їхні родичі проігнорували цю подію. Члени королівської сім'ї зберігали повне мовчання в соцмережах з цього приводу.

Підозрюють також, що Беатріс неспроста саме сьогодні оголосила про свою вагітність. Це маленька помста принцеси за її молодшу сестру Євгенію, оскільки Меган оголосила родичам про свою першу вагітность у день весілля принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка.

Читайте також: З'явився трейлер спільного телепроекту принца Гаррі та Опри Уїнфрі — у ньому засвітилася Меган Маркл.

Фото Daily Mail

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