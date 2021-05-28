Аріана Гранде поділилася фото зі свого весілля

Американська співачка Аріана Гранде, яка нещодавно таємно вийшла заміж за ріелтора Далтона Гомеса, поділилася в Instagram світлинами зі свого весілля.

27-річна зірка та її 25-річний наречений одружилися у будинку Аріани в Монтесіто (штат Каліфорнія). Були присутні всього лише 20 осіб. Наречену одночасно вели під вінець її матір Джоан Гранде та батько Ед Бутера. Особливим гостем був собака по кличці Тулуз, якого співачка взяла до себе з притулку.

Аріана була у білій сукні з ефектним декольте на спині від дизайнера Вери Вонг, яку ще кілька років тому просила пошити їй вінчальне вбрання. На Гранде також були сережки з діамантів і перлів — які поєднувалися з її обручкою. Далтон був в костюмі від Tom Ford.

Раніше «ФАКТИ» писали — Репер шокував користувачів мережі вбранням на власному весіллі.

фото Instagram

292

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter