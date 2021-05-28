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Стиль життя

Аріана Гранде поділилася фото зі свого весілля

11:53 28 травня 2021
Аріана Гранде з нареченим

Американська співачка Аріана Гранде, яка нещодавно таємно вийшла заміж за ріелтора Далтона Гомеса, поділилася в Instagram світлинами зі свого весілля.

27-річна зірка та її 25-річний наречений одружилися у будинку Аріани в Монтесіто (штат Каліфорнія). Були присутні всього лише 20 осіб. Наречену одночасно вели під вінець її матір Джоан Гранде та батько Ед Бутера. Особливим гостем був собака по кличці Тулуз, якого співачка взяла до себе з притулку.

Аріана була у білій сукні з ефектним декольте на спині від дизайнера Вери Вонг, яку ще кілька років тому просила пошити їй вінчальне вбрання. На Гранде також були сережки з діамантів і перлів — які поєднувалися з її обручкою. Далтон був в костюмі від Tom Ford.

Раніше «ФАКТИ» писали — Репер шокував користувачів мережі вбранням на власному весіллі.

фото Instagram

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