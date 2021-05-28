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Стиль життя

«Як стати королевою вечірки»: Андре Тан дав «модні» поради випускницям

22:38 28 травня 2021
плаття на випускний

З огляду на відкритий сезон випускних у школах, модний дизайнер Андре Тан запропонував свої рекомендації з приводу вибору сукні для останньої вечірки з однокласниками. Модні поради з вдалими нарядами і антиприкладами Тан опублікував в Instagram.

В першу чергу дизайнер пропонує випускницям відмовитися від шокуючих елементів у вбранні. «Стрази „вирви око“, вишивку бісером, бахрому і пір'я краще залишити для змагань із латинських танців», — радить він.

Ще один антитренд — занадто відкриті сукні. «Залиште трохи таємниці! Не потрібно оголяти все відразу. Вибирайте сукні з глибоким вирізом на спині або з відкритими плечима», — рекомендує дизайнер.

Нагадаємо, раніше Ірина Федишин показала, в яких нарядах вона з подругами красувалася на випускному балу.

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