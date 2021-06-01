Кейт Міддлтон прийшла на вакцинацію в дешевому повсякденному вбранні

39-річна Кейт Міддлтон, яка раніше повністю скопіювала образ принцеси Діани, слідом за своїм чоловіком принцом Вільямом зробила щеплення від коронавірусу. Фото, на якому герцогині Кембриджській вводять першу дозу вакцини, опублікував Кенсінгтонський палац.

Кейт, яку звикли бачити в елегантних дорогих речах, прийшла до центру вакцинації, розташованому в Музеї науки у Лондоні, в дешевому повсякденному вбранні. На ній були блакитні джинси прямого крою з високою талією британського мас-маркетинговий бренду & Other Stories вартістю 65 фунтів (близько 92 доларів) і простий білий топ від шведського бренду H & M вартістю 34 долари.

Раніше «ФАКТИ» писали — «Просто красень»: принц Вільям врахив користувачів соцмереж та знаменитостей своїми м'язами.

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