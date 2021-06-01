Нові тренди в літньому одязі: поради дизайнерки Олени Голець

Літо — довгоочікувана пора. Що ж у тренді в новому сезоні? Розуміння цього допоможе зробити правильний вибір під час шопінгу. Про літню моду-2021 «ФАКТАМ» розповіла відома дизайнерка Олена Голець.

«Дуже модні сукні в дрібну квіточку»

— Зараз люди хочуть радіти життю і красиво вбиратися, — каже Олена Голець. — І це бажання прекрасне! Люди дорожать моментами між локдаунами.

— Що ж пропонує на літо мода?

— Одяг повинен бути красивим, практичним і багатофункціональним. Краще, звичайно, щоб він був з натуральної тканини. Нарешті повертаємося до усвідомлення важливості якості. Очевидно, що краще купити менше речей, але якісніших. У тренді — великі коміри, рукави-ліхтарики, батистова вишивка …

Актуальні рукави-ліхтарики та батистова вишивка

На піку популярності кольоровий денім з ефектами «деграде» (перехід з тону до тону) і «малтінто» (ніби тканина погано пофарбована). Наприклад, ефектні зелені, жовті, помаранчеві, блакитні джинси. Денім — це зручно і практично завжди доречно.

На піку популярності денім

— Якому забарвленню сукні віддати перевагу?

— Дуже модна дрібна квіточка. Доповніть таку сукню джинсовою курткою або приталеною «косухою».

Квітковий принт - один з фаворитів сезону

— Чорний колір влітку актуальний?

— Абсолютно — особливо після локдауну. Він візуально зменшує фігуру, отже, якщо ви набрали пару-трійку зайвих кілограмів, сміливо вибирайте цей колір. Крім того, він практичний — навіть плями від ягід видно не буде. До чорної сукні підійде яскраве взуття будь-якого кольору.

Чорний колір поза трендів

— Що можна сказати про смужку?

— Вона завжди актуальні влітку, бо асоціюється з морем, відпочинком і створює відповідний настрій. Класика — біло-чорна і біло-синя смужка. В тренді й інші варіації.

Смужка завжди актуальна влітку, бо асоціюється з морем, відпочинком

«Льон зі стрейчем менше зминається»

— А які речі порадите мати в базовому гардеробі, щоб виглядати стильно?

— Наприклад, майку-«алкоголічку» — такі в СРСР носили алкоголіки. Це зараз найтрендовіша річ! Вона дає дуже крутий лук. Можете одягти з цієї майкою і діловий костюм, і джинси — і ви вже у тренді! Важливо, щоб вона була з якісної тканини.

— На які фактури порекомендуєте звернути увагу?

- На льон зі стрейчем. Він менше зминається і класно виглядає. В обробках ефектні шовкова органза і ланцюжок.

— Правда, що в тренді сітка?

— Так. Дуже красиво виглядають спідниці та сукні з сітки з чохлом.

— Чи у моді плісирована спідниця?

— Це класика. Така спідниця дуже жіночна, легка.

— У вашій літній колекції багато суконь і блуз з відкритими плечима. Це у тренді?

— Такий тренд актуальний вже другий сезон. Резинка дозволяє регулювати ступінь відкритості. В офіс ви приходите з закритими плечима, а виходите на вулицю, де спека, — просто опустіть резинку.

Відкриті плечі актуальні вже другий сезон поспіль

— А що в антитренді?

— Поганий смак.

«Для чоловіків актуальні „підстрелені“ штани з лляними сорочками та мокасинами»

— Які поради ви дасте жінкам, що не належать до категорії худеньких?

— Залежно від типу фігури. Якщо, наприклад, «груша», не варто носити спідниці-олівці. Вони підкреслюють те, що хотілося б приховати. Повну фігуру потрібно «полегшувати». Це стосується правильного вибору взуття, аксесуарів, фурнітури. А головне — бути впевненими у собі. Зараз на всіх подіумах світу модні «пампушки».

— Що буде актуально цього літа для чоловіків?

— На піку популярності костюми-трійки з жилетами. Також актуальні «підстрелені» штани з лляними сорочками та мокасинами. Носять вкорочені штани без шкарпеток.

Олена Голець: «Одягайтеся модно і стильно!»

— Що б ви побажали читачам «ФАКТІВ»?

— Одягайтеся модно і красиво! Вибирайте якісний одяг! Він не втратить вигляду після першого ж прання і прослужить вам довгі роки.

Фото з альбому Олени Голець

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