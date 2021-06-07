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Стиль життя

Дочка актриси Брук Шилдс прийшла на шкільний випускний у сукні своєї матері 23-річної давності

13:46 7 червня 2021
Роуен

Дочка 56-річної актриси та моделі Брук Шилдс, відомої за фільмами «Блакитна лагуна», «Сахара», «Нескінченна любов», «Як вийти заміж за мільярдера», прийшла на свій шкільний випускний бал у старій сукні своєї матері. У цьому червоному вбранні сама Брук 23 роки тому відвідала церемонію вручення премії «Золотий глобус».

18-річна Роуен — старша дочка Брук від її другого чоловіка — сценариста, режисера і продюсера Кріса Хенчі. У подружжя, яке познайомилося під час роботи над комедійним телесеріалом «Непередбачувана Сьюзан» і побралося у 2001 році, є ще одна дочка — 15-річна Грір.

Шилдс, яка супроводжувала Роуен, опублікувала фотографії в Instagram, підписавши їх: «Я думала, що це була особлива ніч, коли я номінувалася у 1998 році на премію» Золотий глобус" і одягала це плаття. Але ніяк не очікувала, що моя дочка одягне його на свій випускний".

«О, Боже … Я пам'ятаю тебе в цій сукні. А зараз твоя красива дочка отримає пов'язані з нею нові спогади «, — написала в коментарях актриса Дебра Мессінг.

У 1998 році Шилдс, яка тоді ще була одружена з тенісистом Андре Агассі, доповнила плаття шаллю такого ж кольору. Роуен вирішила обійтися без цього аксесуара. А також зробила менш помітний макіяж — в порівнянні з мамою, яка тоді вибрала червону помаду.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Брук Шилдс знялася голою на корчі.

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