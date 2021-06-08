26.98 / 27.18 32.78 / 33.13
Київ: +21
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Стиль життя

Люди в чорному: Анджеліна Джолі повезла своїх шістьох дітей до Нью-Йорку

11:37 8 червня 2021
Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі, яка відзначила своє 46-річчя разом з шістьма своїми дітьми в лос-анджелеському ресторані, продовжила святкування, влаштувавши сімейну поїздку до Нью-Йорка. Фотографії Джолі з дітьми, зроблені в аеропорту, з'явилися на сторінках видання Page Six та в акаунтах фанатів кінозірки в соцмережах.

Джолі була у бежевому плащі від Christian Dior та в блакитних джинсах. Вона несла сумку від Celine і котила невелику валізу від Louis Vuitton.

Діти також самі тягли свій багаж. Майже всі вони одягнулися в улюблений мамин колір - чорний. З ніг до голови в чорному були 19-річний Меддокс, 17-річний Пакс, 16-річна Захара та 15-річна Шайло. Тільки 12-річний Нокс вносив в групу братів і сестер різноманітність картатою сорочкою, білою футболкою та коричневими штанами, а його сестра-близнючка Вів'єн доповнила чорне худі блакитними рваними джинсами.

Раніше «ФАКТИ» писали — Відмовився вислухати дітей: Анджеліна Джолі звинуватила в несправедливості суддю у справі про її розлучення з Бредом Піттом.

Фото Vogue / Twitter

442

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

літак

На суді у справі про збитий «Боїнг» спливли нові записи: про що говорили бойовики

Дарина Білодід

Українка Білодід «запалила» в караоке під хіт скандальної російської співачки

Кім Чен Ин

Кім Чен Ин сильно схуд і помітно помолодшав

Євро-2020

Розклад прямих телетрансляцій та календар матчів Євро-2020

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.