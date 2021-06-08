Люди в чорному: Анджеліна Джолі повезла своїх шістьох дітей до Нью-Йорку

Анджеліна Джолі, яка відзначила своє 46-річчя разом з шістьма своїми дітьми в лос-анджелеському ресторані, продовжила святкування, влаштувавши сімейну поїздку до Нью-Йорка. Фотографії Джолі з дітьми, зроблені в аеропорту, з'явилися на сторінках видання Page Six та в акаунтах фанатів кінозірки в соцмережах.

Джолі була у бежевому плащі від Christian Dior та в блакитних джинсах. Вона несла сумку від Celine і котила невелику валізу від Louis Vuitton.

Angelina Jolie spotted in New York with children #AngelinaJolie

Jesal Parshotam pic.twitter.com/BJK6eh6Xyh - Every Day Celebrity (@ EveryDayCelebr2) June 7, +2021

Діти також самі тягли свій багаж. Майже всі вони одягнулися в улюблений мамин колір - чорний. З ніг до голови в чорному були 19-річний Меддокс, 17-річний Пакс, 16-річна Захара та 15-річна Шайло. Тільки 12-річний Нокс вносив в групу братів і сестер різноманітність картатою сорочкою, білою футболкою та коричневими штанами, а його сестра-близнючка Вів'єн доповнила чорне худі блакитними рваними джинсами.

Angelina Jolie takes birthday trip to NYC with kids amid custody drama https://t.co/MmZRhVmfaw pic.twitter.com/G57JgfXwvO - Page Six (@PageSix) June 7, 2021

Раніше «ФАКТИ» писали — Відмовився вислухати дітей: Анджеліна Джолі звинуватила в несправедливості суддю у справі про її розлучення з Бредом Піттом.

Фото Vogue / Twitter

442

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter