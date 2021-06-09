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Стиль життя

Відома стилістка назвала наймодніше взуття літа-2021

16:07 9 червня 2021
модне взуття

Літо диктує свою моду на взуття. Зазвичай стилісти заздалегідь складають образи, яскравим доповненням до яких може послужити пара сандалій або черевичок. На які моделі варто звернути увагу при виборі ідеального літнього взуття у програмі «Ранок з Україною» (канал «Україна») розповіла стилістка Олена Мудренко.

— Взуття, яке неодмінно має бути у вашому гардеробі цього літа, — все на низькому ходу, — каже Олена. — Це сандалі, шльопанці, сабо та в'єтнамки. Головний взуттєвий тренд сезону — комфорт. Карантин вніс свої зміни, всі звикли до зручності, і ніхто не хоче від цього відмовлятися. Тому дизайнери почали робити взуття, в якому спокійно можна проходити весь день і не втомитися.

Лілія Ребрик знає, що головний взуттєвий тренд сезону - комфорт

В тренді цього літа сандалі в рибальському стилі з товстими ремінцями. Або грецькі сандалі, які пасуватимуть абсолютно до всього й будь-якого типу фігури. Якщо ж потрібно додати кілька сантиметрів зросту, варто звернути увагу на пари з гострими носами.

— Таке взуття візуально буде подовжувати фігуру, — пояснює стилістка. — Звичайно, підбори також актуальні, це перейшло у розряд класики.

Як і раніше, в моді зручні кросівки. На літо стилісти рекомендують вибирати моделі з тканини, в яких не буде жарко. У моді білі й тілесні забарвлення. Жодних блискіток і страз.

У моді світле спортивне взуття

Раніше про нові тренди в літньому одязі «ФАКТАМ» розповіла дизайнерка Олена Голець.

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