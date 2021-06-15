Капелюшки, панами або хустки: названі наймодніші аксесуари літа

Важливий елемент літнього гардероба — головний убір: солом'яні капелюхи, панами, бейсболки, хустки. Як з такого розмаїття вибрати те, що підійде саме вам? Відома стилістка Олена Мудренко розповіла, які аксесуари в тренді цього літа і як підібрати головний убір, щоб він вдало вписався в гардероб.

— Зараз в тренді практично все, — розповіла Олена в програмі «Ранок з Україною» (канал «Україна»). - Але безумовно, головний хіт літа — солом'яний капелюх. Однак варто пам'ятати, що моделі з широкими полями підходять тільки високим дівчатам. Альтернативний варіант — романтичний капелюшок з вузькими полями. Він буде більш практичний, а ланцюжок на ньому послужить цікавим елементом декору. Якщо хочеться додати зросту, треба придивитися до панам. Вони не втрачають модних позицій вже другий рік поспіль. На літо ідеально підійдуть моделі з бавовни, льону або плетені.

Телеведуча Марія Мельник приміряла головний хіт літа - солом'яний капелюх

Хто не хоче капелюшки — стилісти радять шовкові хустки. Це неймовірно жіночний аксесуар і модний тренд літа. Одягати таку можна і на прогулянку, і на пляж, і на романтичне побачення. Для більш розслабленого образу підійде бейсболка.

Марія Мельник в модній бейсболці

Але слід знати, як вибрати аксесуар в залежності від типу обличчя.

— Для худого обличчя вибирайте вузький козирок, для широкого — широкий, — пояснила стилістка.

Раніше про нові тренди в літньому одязі «ФАКТАМ» розповіла дизайнерка Олена Голець.

На фото в заголовку: актриса і телеведуча Лілія Ребрик

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