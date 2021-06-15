«Друзі»: як змінилася зовнішність актрис культового серіалу

Прем'єру спецвипуску «Друзі: Возз'єднання», героями якого стали актори легендарного серіалу «Друзі» , подивилося 5 мільйонів глядачів! Його зйомки двічі відкладалися через пандемію, але у квітні цього року шоу за участю акторів і творців серіалу таки було знято. Через сімнадцять років після закінчення культового проєкту, всім хотілося дізнатися, як же зараз виглядають його головні герої: Росс, Джоуї, Чендлер, Моніка, Рейчел і Фібі. Їх зовнішній вигляд став предметом суперечок і обговорень. Спеціально для «ФАКТІВ» український пластичний хірург Олександр Бебіх прокоментував зміни в зовнішності актрис, що зіграли головні ролі, Лізи Кудроу (Фібі), Кортні Кокс (Моніка) і Дженніфер Еністон (Рейчел).

— Пане Олександре, схоже, всі актриси внесли у свою зовнішність зміни.

— Що стосується Лізи Кудроу, то це цілком помітно. Якщо уважно розглянути дитячі та юнацькі знімки Лізи, видно, що у неї змінилася форма носа. На початку акторської кар'єри вона однозначно зробила ринопластику. Судячи зі свіжих фото і відео, у Кудроу комбінований тип старіння. Шкіра її обличчя досить тонка, тому зараз зірка виглядає немов здута кулька. Злегка втомлений зовнішній вигляд можна пояснити ще й тим, що Кудроу поправилася. Вона явно робила корекцію форми повік. А ось губи актриси виглядають, як і раніше, без змін. Треба визнати, що Кудроу не пощастило з типом старіння, тому вона вдається до косметологічних методів.

Ліза Кудроу

— На мій погляд, більше всіх змінилася Кортні Кокс — Моніка.

— Актриса сама зізнавалася, що завжди гналася за молодістю і на цьому шляху наробила багато помилок. Те, що Кортні зробила не одну операцію — факт! По-перше, вона округлила очі. Правда, на мій погляд, ця операція виконана не зовсім вдало. По-друге, актриса активно використовує гіалуронову кислоту: підняла щоки і відкоригувала носо-губні складки.

У Кортні комбінований тип старіння. Швидше навіть м'язовий і втомлений. М'яка і тонка шкіра. Це можна визначити по її рожевому кольору: так через шкіру виявляються дрібні судини. Вважаю, актриса зробила блефаропластику і колола філери. А ось з губами не перестаралася — вони виглядають красиво.

Кортні Кокс

— Дженніфер Еністон вдавалася до пластики?

— Чесно кажучи, зараз Дженніфер Еністон виглядає не менш привабливо, ніж у молодості. Як на свій вік (Дженіфер 52 роки. — Авт.) у неї просто ідеальна форма! На обличчі не видно ознак втручань пластичного хірурга. Швидше за все, актриса зберегла красу внаслідок правильного харчування, спорту та доглядовій косметиці. У Еністон прекрасна генетика, помножена на здоровий стиль життя.

Так героїні культового серіалу виглядають зараз

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