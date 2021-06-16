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Стиль життя

«Ти просто бомба»: Єва Лонгорія поділилася відео свого тренування на батуті

13:29 16 червня 2021
Єва Лонгорія

46-річна американська актриса та продюсер Єва Лонгорія, зірка телесеріалу «Відчайдушні домогосподарки», поділилася в Instagram відео свого тренування на батуті, який вона встановила у вітальні. Актриса, яка має сина Сантьяго (19 червня йому виповниться три роки), супроводила ролик музикою популярного хіта Despacito.

«Витратьте час, щоб знайти свій власний ритм», — підписала вона ролик.

«Ти просто бомба!», «Я так хочу це спробувати», «Круте тренування» — писали в коментарях підписники зірки.

Єва багато часу приділяє фізичним вправам. І тренування на батуті — одні з її найулюбленіших. Вона також бігає, займається йогою і пілатесом.

Лонгорія, батьки якої мають мексиканське походження, досі вважається однією з найпривабливіших жінок в американському шоу-бізнесі. Вона стала першою в історії жінкою, яка два роки поспіль очолювала список найсексуальніших зірок за версією журналу Maxim — у 2005 і 2006 роках.

Раніше «ФАКТИ» писали, що найсексуальнішою жінкою 2021 року названо афроамериканку — вперше в історії журналу Maxim.

фото Instagram

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«Ти просто бомба»: Єва Лонгорія поділилася відео свого тренування на батуті

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