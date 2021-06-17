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Стиль життя

Кайлі Дженнер з'явилася на червоній килимовій доріжці в сукні 34-річної давності за 22 тисячі доларів

13:06 17 червня 2021
Кайлі Дженнер

Американська модель, бізнес-леді, зірка телебачення і соцмереж Кайлі Дженнер, яка недавно розлютила користувачів соцмереж надто дорогим комбінезоном від Versace, знову одяглася у вінтаж. На щорічний благодійний вечір Parsons Benefit у Нью-Йорку 23-річна Кайлі прибула в зеленій сукні від Jean Paul Gaultier, яка щільно обхоплювала фігуру.

Як повідомляє видання Page Six, вік цього наряду — 34 роки. А вартість — близько 22 тисяч доларів (за такою ціною ця сукня продається в інтернеті).

На червоній килимовій доріжці Кайлі супроводжували її бойфренд Тревіс Скотт (вони офіційно розлучилися у 2019 році, але, схоже, вже остаточно помирилися) та їхня трирічна дочка Стормі.

Дженнер поділилася в Instagram фото в дорогій сукні з характерними для знаменитого французького модельєра Жана-Поля Готьє конусоподібними чашечками ліфа. Вона позувала в салоні приватного літака, а також разом з Тревісом.

Раніше «ФАКТИ» писали — Без п'яти хвилин мільярдерку Кайлі Дженнер розкритикували за жадібність.

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