Всесвітньо відомий стиліст по зачісках Хууб Ейсінк: «У тренді три і більше різних відтінків у волоссі»

Всесвітньо відомий голландський стиліст по зачісках Хууб Ейсінк входить в ТОП-5 кращих стилістів-перукарів світу. Також він є переможцем престижного міжнародного конкурсу Behind the Chair Big Shot у номінації «Колір» і є колористом № 1 у світі. Роботи Хууба Ейсінка — справжні витвори мистецтва. Йому довіряють своє волосся кінозірки, відомі моделі та спортсмени. В ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» Хууб Ейсінк розповів про нові тренди в фарбуванні та стрижках.

«Актуальні природні теплі тони: світло-жовтий блонд, мідна палітра, темно-коричневий»

— Хууб, ми спілкувалися з вами ще до пандемії. І ось на сторінці в Фейсбуці я знову бачу неймовірно красиві, незвичайні ваші роботи. Що відбувається у вас у творчому житті зараз?

— У лютому минулого року я відкрив у Нідерландах новий салон Hair Plaza. Він знаходиться на величезній міській віллі в центрі Зволле. Будівля датується 1887 роком, в ньому так багато красивих старовинних елементів! Така краса архітектури — джерело натхнення і народження творчих ідей.

Хууб Ейсінк: «Будьте креативні!»

— Вітаю вас! Ви — один з найвідоміших в світі законодавців моди на зачіски та забарвлення. Що сьогодні в тренді?

— Одна з тенденцій полягає в тому, що у жінок зараз ви практично не побачите дуже довгого волосся. На піку популярності — стрижка «боб». Вона стильна і зручна. І ця тенденція буде зберігатися. У зачісці зараз цінується природність, стильно виглядають «легка недбалість» і «безлад». У фарбуванні, як і раніше, актуальний «балаяж». Його особливість в тому, що теплі відтінки поєднуються з холодними. Я підбираю відтінки спеціально для кожного клієнта. В тренді природні теплі тони: світло-жовтий блонд, мідна палітра, темно-коричневий.

На піку популярності - стрижка «боб»

Стильно виглядають «легка недбалість» і «безлад»

Мідна палітра зараз в тренді

— Особливо привертає увагу у вашій колекції зачісок багатобарвне фарбування волосся. Яскраво, незвично, екстравагантно! У цієї техніки є якусь назву?

— Спеціальної немає. Ця техніка досить складна. Таке фарбування виконується із застосуванням прозорої фольги. Вона фіксує пасма — і завдяки цьому кольорові блоки виходять ідеальними.

— Кому порадите таке креативне фарбування?

— Порекомендую його тим, хто прагне до унікального індивідуального стилю.

Таке багатобарвне фарбування підійде тим, хто прагне до унікального індивідуального стилю

«Блискучі натуральні локони — це красиво і модно»

— На одному з фото вашої колекції дуже ефектно виглядає поєднання кольорів — шоколадного і зеленого. Модно комбінувати два різних тони? Які відтінки добре поєднуються з каштановим волоссям, а які — з блондом?

— Думаю, можна використовувати стільки кольорів, скільки подобається. У тренді — три і більше різних відтінка у волоссі. Ніяких особливих правил щодо комбінування тонів не існує. Я вважаю, що з каштановим практично всі кольори поєднуються чудово. Це можуть бути і зелений, і синій… Важливо, щоб кольори гармоніювали з тоном шкіри. Що стосується поєднань з блондом, уникайте занадто різкого контрасту. Маю на увазі — чорний і білий кольори. Мені здається, це виглядає якось не зовсім жіночно.

Креативні роботи Хууба Ейсінка - справжні витвори мистецтва

— У тренді зараз локони?

— Блискучі натуральні локони — це красиво і модно. Сьогодні є багато засобів у лінійках по догляду за волоссям, щоб домогтися такого ефекту. Взагалі зазначу, що локони ніколи не виходять з моди.

— А що в моді для чоловіків?

— Мені подобаються зачіски у стилі 70-х років. Вважаю, що більш довге волосся для чоловіків — це стильно.

— Як пандемія вплинула на вашу діяльність?

— Я вже сказав, що торік ми відкрили наш новий салон. Ми пропрацювали сім тижнів, а потім нам довелося закрити двері абсолютно несподівано. Але ми не втрачали час. Наша команда навчилася різним навичкам. Клієнтам ми запропонували багато засобів по догляду за волоссям в домашніх умовах.

Салон Hair Plaza знаходиться на величезній міській віллі у центрі Зволле

- А під час другого блокування в грудні минулого року ми були закриті в цілому одинадцять тижнів, — продовжує Хууб Ейсінк. — Було так прикро! Моя команда не знала, як зберігати позитивний настрій, тому я провів з ними дуже багато вебінарів. Клієнти теж були у розпачі та просили зробити їм стрижку або фарбування вдома, пропонуючи щедро оплатити послуги. Але ми були змушені відмовляти. Не тільки тому, що це було заборонено, але і тому, що я дійсно не вірю в домашні стрижки та фарбування. Я професіонал.

Стильний інтер'єр салону

— Що надихає вас на творчість?

— Оскільки нам довелося на період локдауну закритися, я багато гуляв у лісі — недалеко від будинку, де живу. Природа прекрасна, особливо навесні, коли з'являється зелень, все розквітає. Я черпаю натхнення в її фарбах.

— Який найкращий комплімент ви отримали від клієнтів?

— Вони весь час говорять мені дуже теплі слова. І мені подобається бачити їх посмішки та щасливі обличчя, коли вони йдуть із салону додому.

— Що б ви побажали читачам «ФАКТІВ»?

— Звичайно, здоров'я і щастя! Насолоджуйтеся прекрасними моментами свого життя. Не бійтеся бути різними і унікальними. Будьте креативні — і вдалої вам зачіски!

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Фото з альбому Хууба Ейсінка

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