Секрети королівського чаювання від британського експерта з етикету Люсі Варнави

Чаювання по-королівськи — це гарно, вишукано та смачно. Вони дедалі популярніші у ресторанах, оскільки після низки суворих локдаунів людям хочеться більше спілкуватися наживо. Чаювання з ласощами за всіма правилами можна влаштувати й вдома. Про тонкощі чайної церемонії «ФАКТАМ» розповіла британський експерт з королівського етикету Люсі Варнава, яка відвідала Київ на запрошення відомої рестораторки Марії Дідковської. Люсі Варнава також є шеф-кухаркою одного з кращих ресторанів у Ноттінгемі, засновницею кулінарної школи Lucy Varnava Cookery School. У київському ресторані Citronelle вона провела етикет-бранчі з королівського чаювання.

«Кейт Міддлтон закінчила одну з найпрестижніших британських кулінарних шкіл»

— Люсі, як ви стали експертом з королівського етикету?

— Мій ресторан відзначений двома розеттами — ця нагорода прирівнюється у Великобританії до мишленівських зірок і є свого роду кулінарним «Оскаром». Одного разу до нас у гості завітав шеф-кухар принца Чарльза. А потім почали приїжджати й представники королівської родини. Звичайно, виникла необхідність глибоко вивчити, як їх приймати, як та яку їжу подавати. Багато що я почерпнула зі спілкування з кухарем принца Чарльза. Наприклад, дізналася, що принц Чарльз вважає, що найкраще на сніданок вживати варені яйця, які готуються рівно чотири хвилини, щоб жовток залишався м'яким. Саме такі він любить. У кожного представника королівської сім'ї свої кулінарні вподобання. Королева Єлизавета — прихильниця класики в їжі. На сніданок вона п'є несолодкий чай без молока з печивом, їсть скрамбл або пластівці з молоком. На обід їй подають рибу чи курку з салатом або овочами. Серед її улюблених делікатесів — копчений оселедець. А ось принц Вільям і Кейт Міддлтон люблять готувати та вибирати продукти власноруч. Кейт Міддлтон навіть закінчила одну з найпрестижніших британських кулінарних шкіл.

— Цікаво. А які особливості має королівське чаювання afternoon tea?

— Це неймовірно красива традиція. Вишукане сервірування столу — неодмінний атрибут церемонії. Стіл накривається кращою скатертиною. У вазі — букет квітів. Гарний сервіз створює особливий настрій. Чашки для чаю відрізняються від кавових насамперед тим, що їхня основа має «спідничку». Зазвичай сервіз використовують світлий, щоб можна було бачити колір напою. Чай повинен мати червонувато-оранжевий відтінок, і в жодному разі не сіруватий. Королівське чаювання afternoon tea супроводжується келихом шампанського, а при звичайному ігристе вино не передбачається.

Королівське чаювання відбувається із шампанським

— Що подають до чаю?

— На спеціальній гірці пропонуються різні смаколики. На нижньому ярусі розкладають сендвічі зі всілякими начинками (наприклад, з ніжним лососем, огірковий з шинкою, а також з яйцем і трюфелем). Другий рівень гірки — скони (класична британська булочка з дріжджового тіста), які подають з вершками та ароматним полуничним джемом. І, нарешті, на третьому ярусі знаходяться вишукані десерти: тістечка, кекси, шоколадні трюфелі.

Гірка з сендвічами, сконами та десертами - неодмінний атрибут церемонії

«За столом не говорять про політику, релігію, здоров'я, доходи та особисте життя»

— З чого ж почати дегустацію?

— З нижнього ярусу, на якому розташовуються несолодкі закуски. В Англії особливо популярний вікторіанський сендвіч — білий хліб, вершкове масло та огірок. Зазвичай сендвічі розташовуються на блюді так, щоб було видно начинку. Як і скони, сендвічі беруть руками. Королева обожнює так звані пенні-сендвічі. Вони розміром з монетку й доповнюються джемом. Ці сендвічі нагадують їй смак дитинства.

— Як їсти скони?

— Скони не ріжуть, а розламують і доповнюють вершками та джемом. Вершки використовуються максимальної жирності — 62 відсотки. Вона наближається до жирності вершкового масла. Десерти їдять за допомогою столових приборів. А зовсім мініатюрні беруть руками. Улюблені десерти королеви Єлизавети — шоколадні.

Скони розламуються, а не розрізаються. Потім їх доповнюють вершками й джемом

— Чи відрізняється літнє чаювання від зимового?

— У холодну пору можуть подаватися гарячі сендвічі та пироги. Влітку гостям пропонують сезонні фрукти та ягоди. Полуницю подають з хвостиками. До неї обов'язково пропонуються вершки. Виноград розкладають невеликими гронами для зручності присутніх.

Люсі Варнава: «Нехай чаювання в колі близьких і друзів зробить вас щасливими!»

— Чи популярні в королівській родині фруктові та ягідні чаї?

— Ні, переважає класика. До слова, навіть зелений чай п'ють дуже рідко, не кажучи про іншу екзотику. Лимон до чаю при королівському дворі не подається.

— Про що говорять за столом під час чаювання?

— Розмовляють про погоду, подорожі, мистецтво, спорт, їжу. За столом не говорять про політику, релігію, здоров'я, доходи й особисте життя.

— Люсі, що б ви побажали гурманам?

— Влітку влаштовуйте чаювання в саду або навіть на балконі! Візьміть із серванта бабусин сервіз, щоб заварити ароматний чай, спечіть пиріг за домашнім рецептом. І нехай таке чаювання у колі близьких і друзів зробить вас щасливими!

Читайте також: Джо і Джилл Байден побували на чаюванні у королеви Єлизавети II

Фото надані рестораном Citronelle

97

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter