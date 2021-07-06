Принц Гаррі зважився знехтувати модною порадою Меган Маркл

Експерти по стилю звернули увагу на те, що принц Гаррі (який минулого місяця вдруге став батьком) зважився знехтувати порадами в області моди, які давала йому його дружина Меган Маркл. Останні роки 36-річний онук британської королеви, якщо він змушений був з'явитися на публіці в класичному чоловічому костюмі, вибирав вбрання винятково сірого кольору різних відтінків. Так, один і той же світло-сірий костюм за 640 доларів від американського бренду J. Crew він одягав щонайменше двічі — коли у травні 2019 року представляв пресі свого новонародженого сина Арчі, а також під час інтерв'ю з Опрою Вінфрі в березні цього року. Меган впевнена, що її чоловік має добрий вигляд у сірому. І досі принц слідував смакам дружини.

Гаррі на інтерв'ю з Опрою

Однак на церемонії відкриття пам'ятника принцесі Діани на території лондонського Кенсінгтонського палацу Гаррі несподівано з'явився в костюмі темно-синього кольору. У такому ж був і його старший брат принц Вільям.

Як зазначає видання Daily Express, королівський коментатор Річард Іден вважає, що таким чином Гаррі висловив підтримку своєї сім'ї. Він не тільки скоординував свій зовнішній вигляд з братом. Принцеса Діана завжди вважала, що темно-синій колір — найбільш відповідний для чоловічого костюма. На похороні Діани батько Гаррі та Вільяма принц Чарльз, з яким вона розлучилася в 1996 році, за рік до своєї загибелі в автокатастрофі, був не в чорному, а саме в темно-синьому костюмі — оскільки принцесі її чоловік подобався найбільше саме в цьому кольорі.

Тож таким чином Гаррі виявив повагу до матері, проігнорувавши думку дружини.

Читайте також — Розлютився та кинув трубку: стали відомі подробиці сварки принців Гаррі та Вільяма через Меган Маркл.

фото Twitter

672

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter