Нові тренди в літньому манікюрі: пастель і квіти
Літній манікюр завжди особливий, адже в відпускний час модницям хочеться виглядати яскраво і незвично. І, звичайно, потрібно добре орієнтуватися у нових трендах. У зв'язку з пандемією в цьому році їх не так багато, зміни в моді не настільки кардинальні. Здається, стилісти вибрали найкраще з того, що було раніше, і привнесли лише маленькі штрихи.
Про нові тенденції у нейл-арті «ФАКТАМ» розповіла відома румунська нейл-стилістка, призерка міжнародного чемпіонату з нейл-арту, трендмейкер Даніела Опроаика.
«У літній період уникають блискіток»
— Даніела, яким кольорам і дизайнам віддати перевагу модницям цього літа?
— У тренді пастельна палітра. Дуже ефектні бліді відтінки рожевого, жовтого, бузкового, зеленого і синього.
Щодо дизайну, популярний квітковий декор. Особливо ефектна акварельна техніка. Ідеї підказує сама природа.
Ще один дуже популярний дизайн — абстракція. Він доречний практично завжди та скрізь.
— А що є антитрендом?
— У літній період уникають блискіток.
— Яка форма та довжина у пріоритеті?
— Оптимальна середня довжина — вона зручна. Форму рекомендую квадратну або овальну.
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— Нинішнього літа на піку моди денім. Який манікюр підійде до нього?
— Думаю, будь-який — мабуть, крім глітера (безлічі блискіток).
— Яке покриття практичніше — глянцеве чи матове?
— Матове швидше брудниться. Але для тих, хто любить таке покриття, думаю, це не аргумент.
— А яке актуальніше цього літа?
— Глянцеве.
— Який манікюр, з вашої точки зору, ідеальний?
— Він повинен бути виконаний бездоганно, з точки зору технічної, і зроблений зі смаком, з естетичної точки зору.
«Приділяйте рукам не менше уваги, ніж обличчю»
— Літо — час відпусток. Який манікюр вибрати для відпочинку?
— Яскравий, веселий, який налаштовує на релакс.
— Вічна дилема: як краще поєднувати кольорову гаму в манікюрі та педикюрі?
— Мені здається, практично ідеальний варіант, коли кольори збігаються.
— Напевно, у вас є якісь секрети догляду за шкірою рук, щоб вона була молодою та бездоганною.
— Влітку важливо уникати надмірного контакту шкіри з сонячними променями. Це стосується не тільки обличчя, але й тіла. Приділяйте рукам не менше уваги, ніж обличчю. Крім того, виконуйте домашню роботу із застосуванням побутової хімії обов'язково в рукавичках. Агресивні миючі та чистячі засоби старять шкіру, пошкоджуючи її.
— Як позначилася пандемія на вашій сфері діяльності?
— На щастя, у мене роботи не зменшилося, мої клієнти залишилися зі мною. І я їм за це дуже вдячна.
— Що б ви побажали читачам «ФАКТІВ»?
— Натхнення, творчості і якомога більше приємних моментів.
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Фото з альбому Даніели Опроаики265
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