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Стиль життя

Нові тренди в літньому манікюрі: пастель і квіти

12:02 12 липня 2021
модний манікюр

Літній манікюр завжди особливий, адже в відпускний час модницям хочеться виглядати яскраво і незвично. І, звичайно, потрібно добре орієнтуватися у нових трендах. У зв'язку з пандемією в цьому році їх не так багато, зміни в моді не настільки кардинальні. Здається, стилісти вибрали найкраще з того, що було раніше, і привнесли лише маленькі штрихи.

Про нові тенденції у нейл-арті «ФАКТАМ» розповіла відома румунська нейл-стилістка, призерка міжнародного чемпіонату з нейл-арту, трендмейкер Даніела Опроаика.

«У літній період уникають блискіток»

— Даніела, яким кольорам і дизайнам віддати перевагу модницям цього літа?

— У тренді пастельна палітра. Дуже ефектні бліді відтінки рожевого, жовтого, бузкового, зеленого і синього.

На піку популярності пастельні тони

Щодо дизайну, популярний квітковий декор. Особливо ефектна акварельна техніка. Ідеї підказує сама природа.

Фаворит літа - квітковий дизайн

Ще один дуже популярний дизайн — абстракція. Він доречний практично завжди та скрізь.

Дуже популярний дизайн - абстракція

— А що є антитрендом?

— У літній період уникають блискіток.

— Яка форма та довжина у пріоритеті?

— Оптимальна середня довжина — вона зручна. Форму рекомендую квадратну або овальну.

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— Нинішнього літа на піку моди денім. Який манікюр підійде до нього?

— Думаю, будь-який — мабуть, крім глітера (безлічі блискіток).

— Яке покриття практичніше — глянцеве чи матове?

— Матове швидше брудниться. Але для тих, хто любить таке покриття, думаю, це не аргумент.

— А яке актуальніше цього літа?

— Глянцеве.

Квадратна форма виглядає дуже стильно

— Який манікюр, з вашої точки зору, ідеальний?

— Він повинен бути виконаний бездоганно, з точки зору технічної, і зроблений зі смаком, з естетичної точки зору.

«Приділяйте рукам не менше уваги, ніж обличчю»

— Літо — час відпусток. Який манікюр вибрати для відпочинку?

— Яскравий, веселий, який налаштовує на релакс.

— Вічна дилема: як краще поєднувати кольорову гаму в манікюрі та педикюрі?

— Мені здається, практично ідеальний варіант, коли кольори збігаються.

— Напевно, у вас є якісь секрети догляду за шкірою рук, щоб вона була молодою та бездоганною.

— Влітку важливо уникати надмірного контакту шкіри з сонячними променями. Це стосується не тільки обличчя, але й тіла. Приділяйте рукам не менше уваги, ніж обличчю. Крім того, виконуйте домашню роботу із застосуванням побутової хімії обов'язково в рукавичках. Агресивні миючі та чистячі засоби старять шкіру, пошкоджуючи її.

Даніела Опроаіка: «Будьте натхненні та креативні!»

— Як позначилася пандемія на вашій сфері діяльності?

— На щастя, у мене роботи не зменшилося, мої клієнти залишилися зі мною. І я їм за це дуже вдячна.

— Що б ви побажали читачам «ФАКТІВ»?

— Натхнення, творчості і якомога більше приємних моментів.

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Фото з альбому Даніели Опроаики

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