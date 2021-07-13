Принц Вільям і Кейт Міддлтон посперечалися щодо вбрання принца Джорджа для фіналу Євро-2020

Стало відомо, що перед фінальним матчем чемпіонату Європи з футболу, який відбувся на лондонському стадіоні «Уемблі» і який відвідали члени британської королівської сім'ї, між принцом Вільямом та його дружиною Кейт Міддлтон відбулася суперечка. У герцога і герцогині Кембриджських виникли розбіжності щодо того, як одягати їхнього семирічного сина Джорджа, який супроводжував їх на фінал Євро-2020. Кейт наполягала на класичному костюмі з краваткою — схожому на той, який вибрав сам Вільям. На думку Міддлтон, такий наряд найбільш відповідає королівському протоколу.

Вільям, давній футбольний фанат, вважав, що принцу Джорджу краще надягти щось більш повсякденне та патріотичне — футболку з символікою збірної Англії, на емблемі якої зображені три леви. У такій футболці Джордж, якому колись доведеться стати королем Великобританії, позував на портреті на честь свого шестиріччя у 2019 році.

Як повідомляє видання The Telegraph, про суперечку Їх Високостей розповіла колишня французька тенністстка Маріон Бартолі, яка недавно бачилася з Кейт на Вімблдоні.

«Вчора я пила чай з герцогинею, і було дуже багато розмов про те, чи буде Джорджу дозволено надіти футболку сьогодні ввечері в «Уемблі» чи ні. Вільям був за, а Кейт ця ідея не приводила у захват «, — заявила вона в ефірі BBC Radio 5 Live.

У підсумку все ж перемогла Кейт. Хоча фанати залишилися незадоволені.



Раніше стало відомо, що причиною сварки Кейт з Меган Маркл напередодні її весілля з принцом Гаррі, став наряд дівчаток-подружок нареченої. Кейт наполягала, що діти повинні надіти колготки — згідно з протоколом. Меган говорила, що це зовсім не обов'язково, оскільки день очікується жаркий. В результаті обидві дами посварилися і розплакалися. Про цей інцидент Маркл згадала в інтерв'ю Опрі Уїнфрі, заявивши, що Кейт довела її до сліз, але потім вибачилася.

Раніше «ФАКТИ» писали — Принц Гаррі зважився знехтувати модною порадою Меган Маркл.

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