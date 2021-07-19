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Стиль життя

Наомі Кемпбелл показала фото двомісячної доньки у вбранні від Vercace

9:14 19 липня 2021
Наомі Кемпбелл

Британська супермодель Наомі Кемпбелл, яка раніше взула свою новонароджену дочку в туфлі від Gucci, на цей раз показала фото дівчинки в комбінезончику від Versace.

51-річну Наомі зв'язувала близька дружба з італійським модельєром Джанні Версаче, який був убитий 15 липня 1997 року. У 24-ту річницю його смерті Кемпбелл присвятила йому пост, написавши, що сумує за ним. А потім опублікувала фото дочки з підписом: «Я люблю тебе, Джанні Версаче».

Наомі повідомила про те, що вперше стала мамою, в травні цього року. Ім'я дитини та її батька, а також спосіб її появи на світ вона не розкрила. З чуток, супермодель скористалася послугами сурогатної матері.

фото Instagram

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