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Стиль життя

Британський дизайнер створив весільну сукню з використаних захисних масок

10:17 20 липня 2021
Весільна сукня з масок

Британський дизайнер Том Сільвервуд створив унікальну весільну сукню з 1500 використаних захисних масок. Фотографії розкішного вбрання, представленого моделлю Джемаймой Хамбро, були опубліковані на сайті видання Hitched, присвяченого планування весіль.

Свою роботу дизайнер, який створював раніше костюми для кіно та телебачення, присвятив скасуванню всіх обмежень, що стосуються весіль, які діяли в країні через пандемію коронавируса. Тепер на церемонії вінчання можна запрошувати будь-яку кількість гостей.

В результаті локдауна зірвалися плани 375 тисяч британських закоханих пар, які не змогли одружитися належним чином.


Ранее «ФАКТЫ» писали — Наречена з фатою довжиною 7000 метрів потрапила в Книгу рекордів Гіннесса.

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