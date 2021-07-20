Більше зав'язок в бікіні: стиліст розповіла про тренди пляжної моди

У пляжному сезоні-2021 особливо актуальні купальники в рубчик, а в бікіні має бути бути побільше зав'язок (такий купальник недавно прикупила телеведуча Леся Никитюк). У цьому впевнена відомий стиліст Майя Кривобокова, яка в своєму Instagram зробила для фоловерів добірку трендів і позначила позиції, які не рекомендувала б купувати.

Згідно з її порадами, вибираючи купальник, треба віддавати перевагу яскравим відтінкам, а купуючи пляжну взуття — «дутим» моделі, без декору.

У пляжних сукнях нині актуальні сітка, мереживо і вишивка, а в сумках — бахрома.

Ще одним трендом є панами, виконані в техніці кроше.

Вибираючи окуляри, варто звернути увагу на прямокутні вузькі оправи, однак і класичні моделі завжди на піку популярності.

Нагадаємо, раніше свій мінімалістичний купальник на курорті в Єгипті засвітила українська «Роксолана» — актриса Ольга Сумська.

Фото з Pixabay

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