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Стиль життя

Мигдаль та червоне вино: якої дієти дотримується Меган Маркл, щоб зберегти красу і здоров'я

16:20 23 липня 2021
Меган Маркл

Герцогиня Сассекська 4 серпня відзначить своє 40-річчя. Однак колишня американська актриса, яка нещодавно народила свою другу дитину, виглядає, як і раніше, чудово.

Однією з причин моложавості Меган Маркл є її дієта. Дружина принца Гаррі намагається харчуватися здоровою їжею. Так, вона вважає за краще пити не каву, а так звані «зелені соки» — з овочів і фруктів зеленого кольору — селери, огірків, шпинату, листової капусти калі, яблук, лайма. «Зелений сік — для мене це філософія під назвою „їжа як ліки“», — розповідала Маркл.

Вона також вживає ці ж продукти у натуральному вигляді. Любить різноманітні овочеві салати. Меган вважає дуже корисною крупу кіноа. Вона являє собою повноцінний білок і містить всі незамінні амінокислоти. Також ця крупа — багате джерело заліза і магнію. Вона містить вітамін Е, калій і магній.

Герцогиня намагається їсти не дуже багато м'яса. А іноді переходить на повністю веганську дієту. Ще у 2016 році майбутня наречена принца та зірка серіалу «Форс-мажори» розповідала в одному з інтерв'ю, що часто дотримується її в будні дні. А у вихідні повертається до звичайного харчування.

Улюблений перекус Меган — це мигдаль та мигдальна паста. Вона впевнена, що в них містяться жири, які корисні для організму.

Іноді Маркл дозволяє собі алкоголь. Її улюблений напій — вино, але виключно червоне.

Слабкість герцогині — картопля фрі. «Я могла б їсти її весь день», — говорила раніше Меган. Також вона любить макарони. І взагалі не відмовляється від вуглеводів, хоча намагається контролювати їх споживання.

Меган Маркл також регулярно займається йогою та пілатесом.

Раніше «ФАКТИ» писали — У мережі з'явилися фото з весілля батьків Меган Маркл.

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